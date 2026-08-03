ISW: ВСУ сорвали планы Кремля 3.08.2026, 11:41

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Успешная контратака ВСУ под Славянском.

1 и 2 августа российские оккупанты пытались провести серию атак в районе Славянска, но из-за действий Сил обороны Украины им не удалось добиться успеха. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на слова российского военного блогера, который сообщил об успешной контратаке украинских защитников в районе Рай-Александровки, расположенной к востоку от Славянска. Отмечается, что именно она сорвала планы РФ по наступлению в этом районе.

В то же время сообщается, что РФ не прекращает обстреливать этот район авиабомбами, формируя таким образом поле боя для будущего наступления на Славянск. В частности, утром 2 августа российские оккупанты нанесли два удара ФАБ-250 непосредственно по Славянску.

Кроме того, РФ не прекращает попыток наступать и в районе Константиновки. Впрочем, по данным аналитиков, попытки врага продвинуться в этом районе 1 и 2 августа не увенчались успехом. В то же время Силы обороны сосредотачивают свои удары в этом районе на пунктах управления БПЛА РФ в ближнем тылу, недалеко от Константиновки. Отмечается, что целью этих атак является пресечение российских ударов по украинской логистике.

Ранее аналитики «DeepState» сообщали, что российские оккупанты впервые за несколько месяцев захватили больше украинских территорий, чем Силам обороны Украины удалось вернуть.

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