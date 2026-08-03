Белорус разгромил кафе из-за песни Газманова

Белорус разгромил кафе из-за песни Газманова7
- 3.08.2026, 12:06
- 6,640
Работники кафе в Могилеве не справились с ним.
В одном из заведений Могилёва посетитель устроил дебош из-за звучавшей в зале музыкальной композиции.
Как выяснили приехавшие на вызов милиционеры, причиной острой реакции стала песня Олега Газманова «Мама».
Мужчина, который недавно потерял мать и был пьян, эмоционально воспринял музыку — потребовал выключить трек, а после отказа начал громить все вокруг.
В людей полетела посуда: металлический стакан попал в официантку, а один из посетителей был избит. Работники кафе не справились с ним.
Мужчину задержали, завели уголовное дело.