закрыть
3 августа 2026, понедельник, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус разгромил кафе из-за песни Газманова

7
  • 3.08.2026, 12:06
  • 6,640
Белорус разгромил кафе из-за песни Газманова

Работники кафе в Могилеве не справились с ним.

В одном из заведений Могилёва посетитель устроил дебош из-за звучавшей в зале музыкальной композиции.

Как выяснили приехавшие на вызов милиционеры, причиной острой реакции стала песня Олега Газманова «Мама».

Мужчина, который недавно потерял мать и был пьян, эмоционально воспринял музыку — потребовал выключить трек, а после отказа начал громить все вокруг.

В людей полетела посуда: металлический стакан попал в официантку, а один из посетителей был избит. Работники кафе не справились с ним.

Мужчину задержали, завели уголовное дело.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко