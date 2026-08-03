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На АЗС будут новые цены на топливо

  • 3.08.2026, 12:35
  • 1,672
На АЗС будут новые цены на топливо

Уже с 5 августа.

С 5 августа предельные максимальные розничные цены на моторное топливо на АЗС повысятся на 1 копейку, сообщает концерн «Белнефтехим».

Цены будут следующими:

АИ-92 — 2,60 руб.;

АИ-95 — 2,70 руб.;

АИ-98 — 2,92 руб.;

дизельное топливо — 2,70 руб.

В последний раз цены на топливо повышались на 1 копейку 8 июля.

Информации о том, будет ли это повышение цен однократным, или через какое-то время последует второй этап, пока нет.

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