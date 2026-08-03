На АЗС будут новые цены на топливо 3.08.2026, 12:35

1,672

Уже с 5 августа.

С 5 августа предельные максимальные розничные цены на моторное топливо на АЗС повысятся на 1 копейку, сообщает концерн «Белнефтехим».

Цены будут следующими:

АИ-92 — 2,60 руб.;

АИ-95 — 2,70 руб.;

АИ-98 — 2,92 руб.;

дизельное топливо — 2,70 руб.

В последний раз цены на топливо повышались на 1 копейку 8 июля.

Информации о том, будет ли это повышение цен однократным, или через какое-то время последует второй этап, пока нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com