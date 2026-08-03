На АЗС будут новые цены на топливо
- 3.08.2026, 12:35
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Уже с 5 августа.
С 5 августа предельные максимальные розничные цены на моторное топливо на АЗС повысятся на 1 копейку, сообщает концерн «Белнефтехим».
Цены будут следующими:
АИ-92 — 2,60 руб.;
АИ-95 — 2,70 руб.;
АИ-98 — 2,92 руб.;
дизельное топливо — 2,70 руб.
В последний раз цены на топливо повышались на 1 копейку 8 июля.
Информации о том, будет ли это повышение цен однократным, или через какое-то время последует второй этап, пока нет.