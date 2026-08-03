Зеленский планирует назначить Умерова главой СВР
- 3.08.2026, 13:14
СНБО может возглавить экс-глава МВД Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен назначить секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины. Об этом корреспонденту unian.net сообщил осведомленный источник.
«Глава государства должен назначить Рустема Умерова руководителем СВР», — отметил источник.
В то же время новым секретарем СНБО вместо Умерова должен стать бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.
Умеров был назначен главой СНБО в июле 2025 года, до этого он занимал должность министра обороны.
31 июля президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В частности, решением Зеленского из состава СНБО исключили бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко, бывшего премьер-министра Юлию Свириденко, бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, бывшего министра экономики Алексея Соболева и бывшего министра обороны Михаила Федорова.