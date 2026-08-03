Белорусы после поездки в Португалию получили счет на 100 тысяч евро 1 3.08.2026, 13:41

1,750

Что произошло?

Поездка в Португалию для белорусской семьи закончилась крупным счетом из европейской клиники. После экстренного лечения и эвакуации санавиацией стоимость помощи составила около 100 тысяч евро.

Часть суммы туристам пришлось выплачивать самостоятельно, а часть расходов покрыла страховка, рассказал гендиректор «Белгосстраха» Сергей Якубицкий.

По его словам, семья оформила стандартный полис с лимитом покрытия 30 тысяч евро.

— На месте одному из супругов потребовались серьезное лечение и эвакуация санавиацией. Общий счет из европейской клиники составил 100 тысяч евро. Страховая компания покрыла только прописанные в договоре 30 тысяч евро.

Оставшиеся 70 тысяч евро туристы должны выплатить больнице самостоятельно.

Как отметил эксперт, при выборе полиса многие ориентируются в первую очередь на стоимость, но не всегда учитывают размер покрытия и особенности поездки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com