МИД РФ выдал абсурдную версию взрыва в московском ресторане 3 3.08.2026, 13:25

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Фото: ТАСС

Якобы целью удара были итальянцы.

МИД России впервые официально прокомментировал взрыв в московском ресторане Balzi Rossi, в результате которого огибли пять человек и еще 19 получили ранения.

Как говорится в заявлении посольства РФ в Италии, российская сторона утверждает, что целью «киевских террористов» была попытка запугать граждан Италии, работающих в России.

«Понятно, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев», — говорится в заявлении.

В посольстве также заявили, что «только благодаря бдительности и самоотверженной верности своему профессиональному долгу сотрудника российской службы безопасности не пострадали шеф-повар из Неаполя К. Альфьери и члены его команды».

Кроме того, в дипмиссии заявили, что взрыв в ресторане Balzi Rossi, а также другие теракты в России, Монако и «других местах» якобы свидетельствуют о том, что «украинская террористическая зараза уже начинает распространяться по Европе и по Италии в частности».

Вместе с тем независимые журналисты и российские Z-блогеры выдвигают иную версию произошедшего. По их данным, 1 августа ресторан был закрыт для частного мероприятия, где отмечали 55-летний юбилей. Наиболее вероятным именинником они называют главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерала Александра Чайко, которому 27 июля исполнилось 55 лет.

По имеющейся информации, сам Чайко не пострадал, однако, как утверждается, ранения могли получить его дочь и зять.

В 2022 году Александр Чайко командовал наступлением российских войск на Киев и находится под санкциями Европейского союза в связи с предполагаемой причастностью к военным преступлениям в Буче.

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