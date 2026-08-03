В двух десятках километров от «дворца Путина» упал дрон 3.08.2026, 13:45

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Есть погибшие.

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли и еще 10, включая несовершеннолетних, — получили ранения в результате падения украинского беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Краснодарском крае, сообщил оперштаб Кубани. Изначально губернатор Вениамин Кондратьев сообщал о трех жертвах и 13 пострадавших. Подробности атаки власти не привели, заявив только, что «атака велась на гражданскую инфраструктуру». На опубликованном украинским ресурсом Supernova ролике видно, как дрон на фоне канонады подлетает к пляжу, после чего резко меняет курс и падает прямо на пляж с отдыхающими. Затем происходит взрыв. Канал утверждает, что дрон был сбит мобильной огневой группой (МОГ).

Относящаяся к Геленджику Архипо-Осиповка находится примерно в 22 км по прямой от так называемого «дворца Путина» между селами Прасковеевка и Криница. Один из подписчиков паблика «Архипо-Осиповка» во «Вконтакте» написал, что дрон «в Кринице над нами кружился, два захода сделал над пляжем», после чего полетел «в сторону Архипки». Другая пользовательница сообщила, что один из БПЛА после сбития «врезался в гору», а второй после перехвата «упал на пляж, где база отдыха «Рассвет». По словам комментаторов, во время атаки не было сирен воздушной тревоги. По информации Supernova, целью атаки была «личная база» «НПО машиностроения» подмосковного Реутова.

Как отмечает канал, «НПО машиностроения» — это предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ, которое специализируется на разработке крылатых ракет, ракетно-космической техники, спутников и других военных комплексов. Утверждается, что на базе в Геленджике отдыхали «исключительно конструкторы ракет» и БПЛА не долетели до нее около 300 метров. «На пляже расположена позиция МОГ», — пишет ресурс.

«Дворец Путина», как пишет The Moscow Times, представляет собой комплекс площадью 17,7 тыс. кв. метров, расположенный на черноморском берегу в 20 км от Геленджика. Согласно расследованию оппозиционера Алексея Навального, он включает ресторан, вертолетную площадку, ледовый дворец, церковь, амфитеатр, гостевой дом, АЗС и 80-метровый мост. Внутри основного здания — бассейн с аквадискотекой, спа-центр, сауны, турецкие бани, собственные мясорыбный, овощной и десертный цеха, склад лечебной грязи, библиотека, музыкальная гостиная и так далее.

Над территорией дворца установлена бесполетная зона, а прилегающие 7 тысяч гектаров, по данным расследования, принадлежат ФСБ. В фильме Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) утверждалось, что на строительство потратили не менее 100 млрд рублей, а само здание является самым большим частным жилым домом в России.

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