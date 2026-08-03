Официально: Зеленский назначил Умерова главой СВР 3.08.2026, 14:27

Рустем Умеров

Ранее он руководил СНБО Украины.

В понедельник, 3 августа, президент Украины назначил секретаря СНБО Украины Рустема Умерова на должность главы Службы внешней разведки.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.

Зеленский во время ежегодного совещания послов в Киеве объяснил, что такая должность позволит Умерову координировать и дальше работу и с партнерами, и усилия по окончании войны.

«Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины», — сказал Зеленский.

Умеров был министром обороны Украины в 2023−2025 годах, после чего был назначен Зеленским на должность секретаря СНБО.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский решил назначить секретаря СНБО Рустема Умерова главой Службы внешней разведки.

Зеленский предлагал Игорю Клименко, который несколько лет исполнял обязанности министра внутренних дел, стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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