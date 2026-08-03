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В Минске заметили птенца чайки, который любовался собой в витрину кофейни

  • 3.08.2026, 14:09
В Минске заметили птенца чайки, который любовался собой в витрину кофейни

Видеофакт.

В Советском районе Минска заметили необычного пернатого горожанина. Он попал в объектив пользовательницы Threads Дарьи, пишет blizko.by.

На фото был запечатлен подросший птенец (слеток) чайки, который учится летать и исследует мир вне гнезда. В таком возрасте они часто спускаются на землю, где за ними продолжают приглядывать и подкармливать родители. Малыш смотрел на себя в витрину кафе, чем умилил и развеселил белорусов. Прохожие напоили его водой, после чего тот ушел.

Птенца без крайней необходимости лучше не трогать — его родители-чайки могут быть очень агрессивными. Если же слеток ранен, то лучше обратиться к волонтерам, которые умеют обращаться с дикими животными. Также стоит оградить птенца от домашних животных (собак, кошек) и оживленных дорог, так как в городе слетки часто попадают под машины.

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