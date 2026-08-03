В Белгороде после удара дронов сгорел склад логистического гиганта 3.08.2026, 13:00

Пожары зафиксировали спутники NASA.

Украинские беспилотники в ночь на 3 августа ударили по складскому объекту одной из крупнейших российских логистических компаний «Деловые линии», утверждает «Пепел». Речь идет об объекте на улице Коммунальная в индустриально-складской зоне «Крейда» на юго-восточной окраине Белгорода. Канал пишет, что в результате атаки и вспыхнувшего пожара помещение полностью сгорело также повреждения получило соседнее здание.

Поражение беспилотниками складов в Белгороде в утренней сводке подтвердил губернатор Александр Шуваев. «В результате атаки загорелось здание соцобъекта и два коммерческих складских помещения. Все экстренные службы отработали оперативно. Пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгорания», — написал он в телеграм-канале. Согласно открытым источникам, атакованный объект представляет собой кросс-докинговый терминал, который используется для приемки, сортировки и распределения сборных коммерческих грузов (LTL) по региональной логистической сети, пишет The Moscow TImes.

Пожары в районе складов на Коммунальной после ночной атаки также зафиксировали спутники NASA. В этой локации наблюдались как минимум два очага возгораний. Ранее о целенаправленных ударах по объектам «Деловых линий» не сообщалось.

Также этой ночью украинские дроны атаковали Белгородский государственный технологический университет (БГТУ им. В.Г. Шухова). Вследствие нескольких ударов по зданию и территории учебного заведения вспыхнул сильный пожар — один из корпусов полностью выгорел.

Как сообщал «Пепел», сотрудники БГТУ вели разработку и тестирование автоматизированной системы управления беспилотниками на базе российского микропроцессора «Миландр». В вузе заявляли, что разработка имеет гражданское применение и предназначена для мониторинга линий электропередач (ЛЭП), теплотрасс и аэрофотосъемки, а летом этого года туда набирали школьников на летние смены по курсу разработки беспилотников.

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