Дизайн как у Porsche и запас хода 900 километров: рассекречен мощный электромобиль BYD 1 3.08.2026, 12:15

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Электромобиль BYD Leopard Formula S готовится к выходу на рынок.

Новый BYD Leopard Formula S поступит в продажу в Китае с третьего квартала (там модель известна как Fang Cheng Bao Formula S), а пока опубликовали его официальные фото. Об этом сообщает сайт Autohome.

Лифтбек BYD Leopard Formula S и универсал S GT сохраняют стильный обтекаемый дизайн предсерийных концептов с аркообразной крышей и плавными формами кузова в стиле Porsche Taycan. Выраженный «нос» сочетается с каплевидными фарами. Серийные модели отличаются иным оформлением бамперов.

Серийная модель отличается от концепта дизайном бамперов.

Размеры BYD Leopard Formula S:

длина – 5060 мм;

ширина — 1967 мм;

высота — 1483 мм;

колесная база – 2960 мм;

масса — 1999 кг.

Салон электрокара не показали, но известны отдельные характеристики BYD Leopard Formula S. Модель предложат в заднеприводных версиях мощностью 329 и 402 л.с., а также в полноприводном 657-сильном варианте. 1000-сильная установка (как у концепта) под вопросом. Максимальная скорость ограничена на 240 км/ч.

Электромобиль BYD Leopard Formula S получит LFP-батареи емкостью 76,7 и 92,1 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 720 км, во втором – 900 км с задним приводом и 730 км – с полным. Быстрая (мощность 1,5 МВт) зарядка будет занимать примерно 9-10 минут.

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