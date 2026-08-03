Лукашисты взялись за очередную отрасль 1 3.08.2026, 11:57

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Для работников намерены ввести ужесточения.

В Беларуси намерены ввести изменения для работников ветеринарных клиник и аптек. А деятельность самих таких учреждений — упорядочить, как заявляют чиновники. Возможные новшества предусмотрены проектом Закона «Об изменении законов по вопросам ветеринарной деятельности», который внесли на рассмотрение в парламент, пишет «Зеркало».

Что намерены изменить

В Беларуси планируют ввести существенные новшества для ветеринарной отрасли. На Национальном правовом интернет-портале опубликован проект Закона «Об изменении законов по вопросам ветеринарной деятельности». Им хотят ввести новые требования как для ветеринарных клиник и аптек, так и для специалистов отрасли.

Одним из ключевых нововведений станет лицензирование деятельности по профилактике, диагностике и лечению животных. Сейчас такие услуги лицензируются не во всех случаях. Если законопроект будет принят, с 1 января 2028 года ветеринарные клиники и индивидуальные предприниматели смогут работать только при наличии соответствующей лицензии.

Чтобы ее получить, как планируется, надо будет подтвердить соответствие помещений установленным требованиям, а также наличие у специалистов профильного ветеринарного образования. Сотрудники также должны будут пройти повышение квалификации или переподготовку по соответствующему направлению не ранее чем за пять лет до получения лицензии.

Законопроект также предусматривает введение правил надлежащей клинической практики в ветеринарии. Они будут определять требования к помещениям, оборудованию и условиям оказания ветеринарной помощи.

Отдельный блок изменений касается ветеринарных аптек. Предлагается более подробно урегулировать изготовление ветеринарных лекарственных препаратов, их хранение, отпуск и реализацию, а также установить единые правила надлежащей аптечной практики.

Также намерены усилить госконтроль. Чиновники хотят проводить инспекции ветеринарных клиник, аптек и мест производства ветеринарных препаратов, а также создать специальные комиссии по госрегистрации ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

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