Во время удара ВСУ по саратовскому НПЗ в небе замечен неизвестный дрон 3 3.08.2026, 7:37

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Он похож на американский бомбардировщик.

В социальных сетях распространилось видео с неопознанным украинским дроном-камикадзе, зафиксированным во время атаки на Саратовскую область. Беспилотник привлёк внимание необычным силуэтом, заметно отличающимся от ранее наиболее часто фиксируемых над российскими регионами моделей, пишет «Диалог».

Судя по изображению, речь может идти об аппарате с интегрированной аэродинамической схемой «крыло-фюзеляж» — вместо классического дрона-самолёта с вытянутым корпусом и хвостовым оперением на кадрах видна более плоская конструкция, характерная для схемы «летающее крыло».

В комментариях пользователи проводят параллели между силуэтом беспилотника, наблюдаемого с земли, и очертаниями американского истребителя-бомбардировщика Lockheed F-117A. Впрочем, специалисты подчёркивают: единственный размытый кадр не позволяет достоверно установить ни конкретную модель аппарата, ни его габариты, ни тип двигателя, ни прочие технические параметры.

По мнению комментаторов, в данном случае сам факт присутствия подобного объекта в саратовском небе значит больше, чем его точная идентификация. Регион расположен на значительном удалении от украинской границы, а значит, речь вновь идёт о дальнобойном беспилотнике, способном преодолевать сотни километров и представляющем угрозу для объектов, находящихся в глубоком тылу России.

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