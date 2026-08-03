Доллар готовится к скачку 3.08.2026, 8:29

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Прогноз на неделю.

Последняя неделя июля, которая завершилась в пятницу, 31 числа, стала для внутреннего валютного рынка Беларуси одной из самых активных. В целом за июль 2026 года объём торгов российским рублём стал максимальным с декабря 2024 года. Интерес к российской валюте подтверждается ростом внешнеторгового оборота между Беларусью и Россией и достижении доли национальных валют во взаимных платежах близкой к 100%. Каких курсов валют ждать в начале августа, рассказывает в традиционном обзоре для myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев.

Доллар тяготеет к росту

По итогам прошлой недели обменный курса доллара США на белорусском внутреннем рынке достиг величины в USD/BYN 2,9085. В целом изменение курса доллара за неделю составило +0,88%, к началу года доллар вышел в небольшой плюс с +0,11%. Объём торгов за неделю 77,541 млн долларов США.

Курс российского рубля на белорусских валютных торгах за это же время снизился до RUB/BYN 3,663 за 100 российских рублей. Всего за неделю российская валюта потеряла -0,64%, а к началу года снижение курса составляет уже -1,15%. Объём торгов весь июль держался на высоком уровне, последняя неделя с 25 844,850 млн рублей не стала исключением. Это примерно 327,3 млн долларов США в эквиваленте.

Таким образом, средневзвешенный курс российского рубля к доллару США на прошлой неделе составил около USD/RUB 79,0, что полностью подтверждает тенденцию российского финансового рынка на ослабление рубля.

На московских торгах последние три дня прошлой недели курс доллара поднимался выше 80,0 рублей. И хотя закрытие недели прошлой с курсом USD/RUB 79,61, есть основание полагать, что с началом августа курс доллара двинется на север.

Российский рынок разворачивается в сторону наличности

Баланс российского рынка, несмотря на сохраняющуюся высокую ключевую ставку и жёсткую денежно-кредитную политику Банка России, начинает сдвигаться в сторону разогрева интереса к иностранной валюте. Повышенный интерес к доллару со стороны импортёров в преддверии осенне-зимнего потребительского сезона и летний сезон отпусков разогревают спрос на «недружественные» валюты. Кроме этого, в начале августа ожидается пересмотр Минфинов и Банком России объёмов операций покупки-продажи валюты на фоне снижения цены на российскую нефть и сокращения объёмов поставок валюты на внутренний рынок.

С начала года на российском финансовом рынке наблюдается тренд на переход физических лиц с депозитов в наличную рублёвую ликвидность. В июле объём кэша на руках физлиц, по данным Центробанка РФ, увеличился на более чем 620 млрд рублей. А всего с начала года физлица перевели более 2 трлн рублей.

При этом, Банк России, по данным Всемирного совета золота WGC, за полгода продал 43,8 тонны золота, став мировым лидером по этому показателю. И вот простой вопрос – куда уйдёт вся эта наличность? Частично в «матрас-банк», но частично будет конвертирована в иностранную валюту по старой привычке.

Прогноз на неделю

Вторая половина текущей недели станет индикативной для мирового финансового рынка. В прошлую среду прошло очередное заседание Комитета по открытым рынкам FOMC ФРС США, по итогам которого американский регулятор оставил процентную ставку без изменений. Особый интерес вызвала итоговая пресс-конференция и некоторые тезисы, которые не исключают разворот регулятора в сторону повышения ставки ФРС. Именно пятничные данные NFP могут не косвенно, а напрямую либо подлить масла в огонь, либо притушить его. Но это будет уже в окончании недели.

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