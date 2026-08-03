Взрывы в Крыму: перекрыт Керченский мост 2 3.08.2026, 7:58

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Местные жители сообщают о взрывах сразу в нескольких населенных пунктах.

В ночь на понедельник, 3 августа, беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Местные жители сообщают о взрывах сразу в нескольких населённых пунктах — Сакском районе, Феодосии, Симферополе и Керчи, передаёт Telegram-канал «Крымский ветер».

По имеющимся данным, в оккупированной Керчи после серии взрывов начался пожар. Также поступают сообщения от местных жителей о вероятном попадании в районе нефтебазы в Феодосии.

На фоне атаки российские оккупационные власти перекрыли движение по Крымскому мосту.

Официальные представители оккупационной администрации полуострова на момент публикации информацию о последствиях атаки не предоставили.

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