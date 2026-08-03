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Иран и Оман приблизились к соглашению по Ормузскому проливу

  • 3.08.2026, 5:34
Иран и Оман приблизились к соглашению по Ормузскому проливу

Тегеран заявил о финальной стадии переговоров.

Переговоры Ирана и Омана по вопросам судоходства в Ормузском проливе вошли в завершающую стадию, сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в телеграм-канале.

Министр представил правительству отчет о ходе диалога и отметил достигнутый сторонами прогресс. Подробности возможного соглашения он не раскрыл.

Ранее агентство Fars опровергло сообщения о том, что Тегеран разрешил открыть пролив. Оно назвало недостоверной информацию израильского телеканала N12 о принятии Ираном предложения катарских посредников по нормализации судоходства.

Оман предлагал создать механизм регионального управления проливом и ввести добровольные сборы с судов на навигацию, защиту экологии и спасательные операции. Иран выступил против равного контроля и заявил, что каждая страна должна управлять своей частью акватории.

До конфликта через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. После ограничения судоходства Иран и Оман начали обсуждать новую систему управления морским путем и возможную оплату связанных с транзитом услуг.

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