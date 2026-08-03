Новый «Человек-паук» побил рекорд «Мстителей» по сборам в первый день 3.08.2026, 4:09

ФОТО: PAOLO RIVERA

Фильм собрал в американском прокате $355 млн в первый уикенд.

Фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» производства Marvel Studios собрал в американском прокате $355 млн в первый уикенд, сообщает Variety.

Как пишет Bloomberg, супергеройский фильм стал самым кассовым дебютом 2026 года, превысив почти в два раза домашнюю кассу в первый уикенд вышедшего в апреле мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино».

Variety сообщает, что «Совершенно новый день» стал вторым самым успешным дебютом в истории Голливуда, уступая другой супергеройской картине от Marvel — «Мстители. Финал». «Человек-паук» вдобавок к $355 млн в США собрал по миру еще $573 млн, благодаря чему сумма сборов достигла $927 млн. «Мстители» 2019 года дебютировали в домашнем прокате на отметке $357 млн, в международном — $1,2 млрд без учета инфляции.

Однако при подсчете сборов за первый день в североамериканском прокате ленте удалось обогнать «Мстителей». Новая картина о Человеке-пауке собрала в первый день проката в США и Канаде $167 млн, тогда как «Мстители. Финал» за тот же срок в 2019 году — $157 млн.

«Человек-паук: Совершенно новый день» стал четвертым сольным фильмом о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Режиссером картины выступил Дестин Дэниел Креттон, в ней также снялись Зендея, Сэди Синк, Джон Бернтал и Джейкоб Баталон. Предыдущая часть франшизы — «Человек-паук: Нет пути домой» — собрала в мировом прокате $1,91 млрд.

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