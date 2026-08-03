Израиль ликвидировал двух командиров военного крыла ХАМАС 3.08.2026, 3:00

Они пытались осуществить теракты против военнослужащих ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух командиров ХАМАС в секторе Газа с 30 по 31 июля, сообщила пресс-служба израильской армии.

Первый — командир взвода спецподразделения «Нухба» Салема Джамаля Абд аль-Рахмана Абу Лабада — был убит 31 июля. По заявлению ЦАХАЛ, он участвовал в атаке на кибуц Нир-Оз 7 октября 2023 года.

Кроме того, в пятницу, 30 июля, в центральной части Газы военные Израиля ликвидировали командира батальона «Магази» Мухаммеда Абд аль-Нассера Мухаммеда Хатиба.

Как сообщило ведомство, они действовали в составе военного крыла ХАМАС и пытались осуществить теракты против военнослужащих ЦАХАЛ.

«Террористы были ликвидированы в результате точных авиаударов с целью устранения угрозы. Перед нанесением ударов были предприняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушную разведку», — заявил ЦАХАЛ.

Накануне Армия обороны Израиля также сообщила о совместных с израильской Общей службой безопасности ударах по пяти складам оружия, принадлежащим ХАМАС, в нескольких районах Газы. Один из складов, подвергшихся обстрелу, располагался рядом с больницей «Мученики Аль-Аксы» в Дейр-эль-Балах, заявил ЦАХАЛ.

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