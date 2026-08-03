Подросток прыгнул в воду с пирса, ударился головой о дно и не смог самостоятельно всплыть 3.08.2026, 2:49

Иллюстрационное фото

Он в реанимации.

В Щучинском районе 1 августа подросток получил тяжелые травмы, нырнув в запрещенном для купания месте, сообщает ОСВОД.

Экскурсионная группа детей в сопровождении взрослых приехала на берег водоема в деревне Ищелно. Детям запретили плавать, поскольку водоем не предназначен для купания, о чем предупреждают установленные запрещающие знаки. Однако пока взрослые готовили обед, трое подростков без ведома сопровождающих ушли к пирсу.

«Один из мальчиков 2011 года рождения прыгнул в воду с пирса, ударился головой о дно и не смог самостоятельно всплыть. Его друзья сразу начали звать на помощь. Находившийся неподалеку взрослый бросился в воду, извлек подростка с глубины почти двух метров и до прибытия бригады скорой помощи проводил сердечно-легочную реанимацию, дыхание удалось восстановить», — сообщил ОСВОД.

Подросток был доставлен в реанимационное отделение. Его состояние остается тяжелым.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com