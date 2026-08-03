Польские пограничники выявили 863 белоруса, которые пребывали в стране нелегально 3.08.2026, 11:45

Статистика Пограничной службы.

В I полугодии 2026 года Пограничная служба Польши выявила 863 гражданина Беларуси, которые нелегально пребывали в стране. Это на 23,5% больше, чем за тот же период 2025 года — тогда пограничники обнаружили 699 белорусов без права пребывания, следует из статистики Пограничной службы, которую изучил MOST.

Большинство случаев нелегального пребывания (562) выявили на границе. Это значит, что белорусы с просроченными визами или ВНЖ сами приезжали на пограничные переходы, чтобы выехать из страны. Согласно действующей процедуре пограничники все равно оформляют им предписание покинуть Польшу — и такие случаи попадают в статистику.

В основном люди без легального статуса выезжают на родину: 548 белорусов попали в поле зрения пограничников на границе с Беларусью (в основном в Тересполе), еще 40 — на границе с Украиной, 4 — с Россией и 4 — в аэропортах.

Внутри страны Пограничная служба выявила 301 белоруса, у которых не было легального основания находиться в стране, — на 39,4% больше, чем за тот же период 2025 года.

За полгода 561 гражданин Беларуси выехал из Польши, выполняя предписание покинуть страну. В І полугодии 2025 года таких было 654.

Нелегальная работа

А вот случаи нелегального трудоустройства белoрусов пограничники выявляли реже, чем годом ранее: за полгода — 386 человек против 421 в І полугодии 2025 года.

Фальшивые документы

Иногда белoрусы используют поддельные документы, чтобы пересечь границу либо нелегально жить в Польше. За полгода зафиксировали 47 таких случаев: 39 раз предъявляли подделанные визы, по одному разу — паспорт и документ пребывания, шесть раз — иные документы.

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