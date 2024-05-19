Британия срочно усилила ВСУ новым пакетом военной помощи 19.05.2024, 22:29

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Что в него вошло.

Власти Великобритании объявили о срочной поставке Украине нового пакета военной помощи и призвали союзников последовать примеру Лондона, чтобы помочь Киеву защититься от российской агрессии.

Соответствующее заявление сделал глава оборонного ведомства Соединенного Королевства Грант Шаппс, информирует Sky News.

В новый пакет, в частности, вошли 80 оборонительных ракет, 1 млн боеприпасов и 20 десантных машин «Викинг».

Глава Минобороны также опубликовал пост в соцсети X, в котором призвал западные страны позволить Киеву использовать передаваемое союзниками оружие для нанесения ударов по российским целям в оккупированном Крыму.

По словам министра, британская сторона предоставляет Украине вооружение, чтобы она могла защитить свое государство от посягательств Кремля.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать призыв президента Украины Владимира Зеленского к союзникам разрешить использовать западное оружие для атак на цели в РФ, Шаппс заявил, что «не может вдаваться в детали частных разговоров о том, как именно используется вооружение».