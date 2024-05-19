«Клубника подешевела, но на другие ягоды ценник космический» 1 19.05.2024, 21:12

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Что почем на Комаровке на этих выходных.

На Комаровке уже наступило лето. Прилавки пестрят обилием ярких, вкусных и полезных ягод, зелени, овощей и фруктов. Корреспонденты агентства «Минск-Новости» посетили рынок и оценили, как изменился ассортимент в конце весны.

На некрытом рынке аншлаг: одни покупатели внимательно изучают представленную продукцию, неторопливо прохаживаясь от стеллажа к стеллажу, другие — терпеливо стоят в очереди, третьи — делают покупки, озвучивая свои пожелания продавцам.

Многие горожане в первую очередь изучают ассортимент ягод. Выбор, конечно, еще не такой большой, как летом, да и ценник иногда завышен, но решительно настроенных посетителей это не пугает.

Притягивает к себе взгляды довольно крупная клубника. Если в апреле за килограмм красивых и аккуратных ягод нужно было отдать от 19 до 25 рублей, то во второй половине мая за нее просят меньше — от 9,9. Клюквы практически нет на прилавках, сложно отыскать и ежевику. Самой дорогой ягодой снова стала голубика. Ценник космический — от 69 до 90 рублей за килограмм. Малина тоже недешевое удовольствие: за 125 г нужно выложить 20−25 рублей.

После долгого перерыва на рынок снова вернулась черешня. Многие минчане решили не отказывать себе в удовольствии полакомиться спелыми плодами, невзирая на довольно высокую стоимость — от 24 рублей.

Приятный ценник у ананасов. Их можно отыскать за 3,9−20 рублей. Намного дороже обойдутся абрикосы — от 6,9 до 45. Богатые витамином С апельсины реализуют по привлекательной цене — от 3,9 рубля. Более крупные плоды — от 4,50 до 18.

Удастся приобрести и другие виды цитрусовых. Например, за килограмм полезных грейпфрутов придется заплатить 3,5−13 рублей, лимонов — 2,9−13,9, мандаринов — 4,5−25,3.

Любимые многими бананы актуальны в любое время года. Если в столичных супермаркетах их в среднем реализуют от 5−6 рублей, то на Комаровке стоимость намного приятнее — от 3,9. Крупные гроздья винограда различных сортов также нередко оказываются среди покупок у посетителей. За кило продавцы просят от 5,9 до 39 рублей. Персики отдают от 6,9 рубля за килограмм.

Полезные гранаты удастся отыскать за 9 рублей, киви — за 3,5. За сочные и сладкие груши придется заплатить от 4,5, а за такое же количество яблок — 3,5−19,9, в зависимости от сорта.

Зелени на прилавках стало еще больше. Аккуратные пучки по 100 г реализуют от 59 копеек до 5 рублей.

Овощи — один из самых ходовых товаров на рынке. Баклажаны отдают за 4,9−9,9, хотя зимой за них продавцы просили 6,5−14 рублей. Приемлемый ценник и у кабачков — 4,9−7,9. Белорусскую белокочанную капусту продают за 1,99−3, картофель — за 0,59−3. Частенько жители столицы покупают и репчатый лук. Его реализуют за 0,99−3,5, салатная версия обойдется в разы дороже — от 15 до 25 рублей. Яркую морковь предлагают за 1,59−4 рубля, крупные и спелые перцы — за 9,9−15, а свеклу — за 1,59−7.

В мае спрос на огурцы и томаты значительно увеличился. Стоит отметить, что на Комаровке цены на эти овощи ниже, чем во многих супер- и гипермаркетах. Огурцы реализуют за 2,9−9,9 рубля, помидоры — от 4,9, черри — от 9,9 до 30.

Пользуется популярностью и редис. За килограмм продавцы в среднем просят от 2,49 до 6. Чеснок подорожал. Цена варьируется от 17 до 30 рублей.