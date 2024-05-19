Из-за нехватки техники россияне создали очередного «Франкенштейна» 9 19.05.2024, 21:44

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У «царь-сарая» появился конкурент.

В условиях тяжелых боев и крупных потерь на передовой, российские оккупанты все чаще прибегают к самодельному «улучшению» имеющейся техники. Пожалуй, наиболее экзотическим таким примером стал старенький УАЗ СГР, в просторечии «буханка», переоборудованный в РСЗО.

Видео применения такого «мощного» огневого средства поддержки появилось в Telegram-каналах российских пропагандистов. Пожалуй, единственным плюсом данного «улучшения» стала мобильность пусковой установки РСЗО «Град». К примеру, существует портативный вариант ракетной установки, так называемый «Град-П», представляющий из себя переносную трубу из которой можно пускать 122-мм реактивный снаряд. В сравнении с ним «РСЗО» на базе «Буханки» выглядит лучше – ведь можно везти, а не нести снаряд на себе.

Вместе с тем судя по видео на той же «Буханке» смонтированы направляющие для пуска, в лучшем случае, всего двух реактивных снарядов. Это лучше, чем 1 «Град-П», но явно мало для огневой поддержки пехоты. У самого «Града» число снарядов, которые может выпустить установка, составляет 40 единиц.