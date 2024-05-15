«Беларуская выведка»: Лукашенко принял план по полному закрытию для белорусов выезда в ЕС 10 15.05.2024, 12:42

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Сделана ставка на «российский сценарий».

Источники телеграм-канала «Беларуская выведка» сообщили дополнительные подробности принятых на совещании Лукашенко мерах по сдерживанию потока выезжающих в ЕС белорусов.

Диктатору было доложено о практических шагах ЕС по внедрению электронных виз в страны Шенгенского соглашения. Эта мера была «объявлена прямой угрозой национальной безопасности РБ». Признано, что «цифровая виза» в будущем значительно облегчит получение Шенгенской визы для широчайшего круга белорусских граждан, что сведет на нет многие усилия спецслужб по сдерживанию потока желающих выезжать в ЕС.

Лукашенко отметил, что это может привести к катастрофическим последствиям для страны. Он потребовал срочно доработать и ввести ранее разработанный гибридный план реагирования и противодействия. Будут задействованы все возможности спецслужб.

В соответствии с докладом КГБ самым эффективным способом принят план, принуждающий в течение нескольких лет пограничные службы ЕС практически максимально затруднить и по возможности прекратить работу пунктов пропуска в части движения граждан либо повести ЕС по «российскому сценарию» - запрету белорусам пересекать сухопутную границу ЕС со стороны Беларуси и РФ.

К указанным мерам в посте от 1 мая добавилась информация об активизации гибридных атак с помощью мигрантов. ОСАМ доложил о положении дел и своей роли в организации данных процессов, заверив, что при необходимости сможет значительно увеличить давление на границу ЕС. Лукашенко поручил «усилить» работу в данном направлении и быть готовыми ко всем возможным вариантам, вплоть до создания «прецедента» на границе, понуждающего ЕС к соответствующим ограничительным мерам.

Источники пояснили, что режим будет гибридно работать над затруднением движения граждан через пункты пропуска, т. к. электронные визы значительно упростят процессы их получения. Отмечено, в то же время, принятые меры не должны никак воспрепятствовать продвижению грузов.

Итог: Лукашенко панически боится «облегчения» процесса выдачи виз ЕС белорусам, т. к. режим потеряет сложившийся контроль над процессом получения внутри страны и готов на крайние меры.