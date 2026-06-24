Два белоруса упали с вышки в Азербайджане
- 24.06.2026, 1:59
Один погиб, другой — в больнице.
Белорус погиб на стройке в Баку, еще один попал с травмами в больницу, пишет БелТА со ссылкой на МИД.
Мужчины работали в столице Азербайджана на местную строительную компанию. Около 15.00 20 июня они упали с вышки. Один мужчина погиб, другой с травмами был госпитализирован.
Посольство нашей страны в Азербайджане помогло родственникам погибшего ускорить подготовку необходимых документов для репатриации тела.