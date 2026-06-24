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Два белоруса упали с вышки в Азербайджане

  • 24.06.2026, 1:59
Два белоруса упали с вышки в Азербайджане

Один погиб, другой — в больнице.

Белорус погиб на стройке в Баку, еще один попал с травмами в больницу, пишет БелТА со ссылкой на МИД.

Мужчины работали в столице Азербайджана на местную строительную компанию. Около 15.00 20 июня они упали с вышки. Один мужчина погиб, другой с травмами был госпитализирован.

Посольство нашей страны в Азербайджане помогло родственникам погибшего ускорить подготовку необходимых документов для репатриации тела.

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