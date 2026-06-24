закрыть
24 июня 2026, среда, 0:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На въезде в Молдову задержали офицера ФСБ РФ

  • 24.06.2026, 2:29
На въезде в Молдову задержали офицера ФСБ РФ

Он маскировался под туриста.

В Молдове задержали и арестовали офицера ФСБ России, который пытался въехать в страну под видом туриста, сославшись на посещение монастырей.

Об этом сообщает молдавское издание Point со ссылкой на Службу информации и безопасности (СИБ) Молдовы.

Мужчину задержали за несанкционированный сбор информации о регионе левого берега Днестра, в частности о Зоне безопасности. Подозреваемого поместили под стражу на 30 дней по запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и по особым делам (PCCOCS).

Обвиняемый офицер пытался въехать в Молдову, используя заранее подготовленную легенду о туристической поездке, в частности о посещении монастырей. Фактически его конечной целью был регион на левом берегу Днестра.

Как сообщает СИБ, основная цель визита заключалась в сборе данных и информации для их хранения или использования с целью нанесения ущерба суверенитету, независимости, территориальной целостности, государственной безопасности или обороноспособности Республики Молдова.

Служба информации и безопасности Молдовы также сообщила, что задержанный ранее уже находился в Молдове в период с сентября 2017 года по сентябрь 2019 года, когда, по данным молдавских властей, он действовал во вред безопасности, независимости и территориальной целостности страны. Тогда он использовал дипломатический паспорт, выданный российским МИДом, однако, нарушая Венскую конвенцию, не прошел процедуру аккредитации в МИДе Молдовы.

Уголовное расследование по делу продолжается. При этом задержанный пользуется презумпцией невиновности в соответствии с законом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко