На въезде в Молдову задержали офицера ФСБ РФ 24.06.2026, 2:29

Он маскировался под туриста.

В Молдове задержали и арестовали офицера ФСБ России, который пытался въехать в страну под видом туриста, сославшись на посещение монастырей.

Об этом сообщает молдавское издание Point со ссылкой на Службу информации и безопасности (СИБ) Молдовы.

Мужчину задержали за несанкционированный сбор информации о регионе левого берега Днестра, в частности о Зоне безопасности. Подозреваемого поместили под стражу на 30 дней по запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и по особым делам (PCCOCS).

Обвиняемый офицер пытался въехать в Молдову, используя заранее подготовленную легенду о туристической поездке, в частности о посещении монастырей. Фактически его конечной целью был регион на левом берегу Днестра.

Как сообщает СИБ, основная цель визита заключалась в сборе данных и информации для их хранения или использования с целью нанесения ущерба суверенитету, независимости, территориальной целостности, государственной безопасности или обороноспособности Республики Молдова.

Служба информации и безопасности Молдовы также сообщила, что задержанный ранее уже находился в Молдове в период с сентября 2017 года по сентябрь 2019 года, когда, по данным молдавских властей, он действовал во вред безопасности, независимости и территориальной целостности страны. Тогда он использовал дипломатический паспорт, выданный российским МИДом, однако, нарушая Венскую конвенцию, не прошел процедуру аккредитации в МИДе Молдовы.

Уголовное расследование по делу продолжается. При этом задержанный пользуется презумпцией невиновности в соответствии с законом.

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