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Армия США создаст симуляторы войны в Украине

  • 24.06.2026, 3:02
Армия США создаст симуляторы войны в Украине

Полигоны планируется создать в ближайшие четыре-шесть недель.

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что его ведомство планирует организовать на территории Соединенных Штатов как минимум два полигона, где будут имитироваться реалистичные условия войны в Украине, в том числе условия радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает CBS.

По его словам, полигоны планируется создать в ближайшие четыре-шесть недель.

В публикации отмечается, что американская армия также рассматривает возможность создания полигона за пределами США. Это необходимо для имитации гораздо более агрессивных испытаний, в том числе с гиперзвуковым оружием.

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