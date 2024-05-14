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Украинские дроны атаковали российский поезд с топливом

  • 14.05.2024, 8:16
  • 4,612
Украинские дроны атаковали российский поезд с топливом
иллюстративное фото: росСМИ

Произошел взрыв.

В ночь на вторник, 14 мая, в российской Волгоградской области дрон атаковал грузовой поезд, который перевозил топливо в цистернах. Девять вагонов сошли с рельсов, произошел взрыв и вспыхнул пожар.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что поезд сошел с рельсов «из-за вмешательства посторонних лиц».

Авария произошла около часа ночи в районе станции Котлубань. Telegram-канал утверждает, что пострадавших якобы нет.

По данным Baza, в результате атаки БПЛА загорелись два вагона с топливом. Предварительно, одна цистерна взорвалась. После этого топливо разлилось и загорелась трава.

Всего с рельсов сошли девять вагонов поезда. В настоящее время пожар локализован, но полностью его потушить еще не удалось, пишет Baza.

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