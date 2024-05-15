Неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Фицо 20 15.05.2024, 16:11

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Роберт Фицо

(Обновлено) Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо в городе Гандлова стреляли после выездного заседания правительства. Его доставили в больницу на вертолете.

Как пишет об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Представитель министра внутренних дел страны Матей Нойманн подтвердил, что на главу словацкого правительства совершили покушение.

По информации издания Pluska, состояние Фицо очень тяжелое. Портал утверждает, что в премьера попали две-три пули – он получил ранения в живот и грудь. Сообщается, что было сделано до пяти выстрелов.

Как отмечает Denník N, выстрелы прозвучали перед домом культуры, где проходило заседание правительства, когда премьер вышел к людям.

По свидетельствам журналиста издания, он не видел инцидента, но был рядом и слышал несколько выстрелов. Затем он увидел, как охранники подняли Фицо с земли, посадили в машину и увезли.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, которые приветствовали его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.