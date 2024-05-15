Наталья Радина: Лукашенко неспроста уволил главу Генштаба во время ядерных учений 15.05.2024, 11:37

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Наталья Радина

О каких «красных линиях» говорил белорусский диктатор в Москве?

Беларусь присоединится к России на втором и третьем этапах ядерных учений. Об этом заявили Путин и Лукашенко на параде в Москве 9 мая.

Об опасности этих маневров в интервью известному украинскому Radio NV рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина:

— К сожалению, сейчас наблюдается недооценка угроз, которые исходят как со стороны России, так и со стороны режима Лукашенко. Когда речь идет о тех же ядерных учениях, говорится, что это некая психологическая дестабилизация, ИПСО, запугивание, симуляция апокалипсиса. Но я бы относилась к этим угрозам гораздо серьезнее, потому что оба диктатора непредсказуемы, и мы видим, что Путину сегодня нужно любой ценой победить в Украине. Он готов идти на любые меры. Мне кажется, что сегодня важно понимать, насколько опасны эти два престарелых диктатора. Они осознают, что их жизнь конечна, поэтому они могут пойти на любые меры. Да, можно спорить с экспертами, насколько эффективно было бы применение ядерного тактического оружия с военной точки зрения. Но задача Путина и Лукашенко — остановить Запад, прекратить помощь для Украины, главным образом — военную. И они готовы ради этого пойти на любой шаг.

— Издание The New York Times проанализировало спутниковые снимки и нашло место, где Беларусь может хранить ядерное оружие, которое ей передала Россия. Что вам известно о возможном размещении ядерного оружия на территории Беларуси?

— Было заявлено, что ядерные учения Беларуси и России пройдут в три этапа. И второй, и третий этап будут проходить совместно. И мы знаем, что в Беларуси, скорее всего, эти учения будут проходить на Осиповичском полигоне, это Могилевская область. Очевидно, что ядерное хранилище находится недалеко от места проведения учений, потому что на учениях будет отрабатываться перемещение тактических ядерных зарядов из хранилищ к средствам доставки, то есть к ракетным комплексам и к бомбардировщикам.

Известно, что в этих учениях примет участие дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25. Что известно про ракетные комплексы «Искандер»? У них дальность, как мы знаем, до 500 километров, они могут нести ядерные боеголовки мощностью от 5 до 50 килотонн. Плюс ядерные бомбы для штурмовиков Су-25, их мощность — 15-20 килотонн, радиус боевого действия — 350-360 километров. И сегодня есть опасения, что в ходе этих ядерных учений могут быть нанесены удары ядерными тактическими ракетами по территории Украины.

Почему возникают эти опасения? Потому что такие масштабные ядерные учения с участием России и Беларуси проходят впервые. Я напомню, что в самой России проходили ядерные учения локального характера, в том числе, например, в Бурятии в 2020 году. Да, ранее на совместных российско-белорусских военных учениях отрабатывались ядерные удары по Варшаве и Вильнюсу. Мы знаем, что как минимум это было трижды: в 1999, в 2009 и в 2013 годах. Но тогда использовались учебные макеты. Сегодня на территорию Беларуси завезено ядерное тактическое оружие. Возможно, что во время этих учений будет непосредственно применяться именно оно: и ядерные боеголовки, и ядерные бомбы.

— В прошлый раз, когда мы с вами разговаривали в эфире, помните, была реакция от диктатора Лукашенко. Он нервно реагировал. Собственно, мы говорили о законных военных целях, российских объектах на территории Беларуси. Как вы считаете, в этой истории с ядерной темой, белорусский диктатор Лукашенко на что-нибудь влияет или он вообще избавлен от любого права голоса, с пониманием того, что территория Беларуси используется россиянами в ядерном шантаже?

— Лукашенко действительно смотрит наши эфиры. Он внимательно слушал, о чем мы говорили, потом устроил истерику, что «не допустит удара по белорусским НПЗ». Мы знаем, что системы ПВО были переведены под Мозырь для защиты нефтеперерабатывающего завода, а сегодня там находятся подразделения сил специальных операций.

Дело в том, что сам Лукашенко сегодня подставляет Беларусь под ответные удары по военным объектам и центрам принятия решений. Именно Лукашенко подставляет Беларусь. Кстати, после нашего разговора украинскими беспилотниками были нанесены удары по нефтебазам в Смоленской области. По сути — это инфраструктура белорусских НПЗ.

То, что я озвучивала, было предупреждением украинцев Лукашенко, которое они ему делали. К сожалению, он не прислушался к ним. В итоге получил вот такой ответ. Дело в том, что чем больше Лукашенко участвует в этой войне, чем больше угроз исходит с территории Беларуси, тем больше он подставляет территорию нашей страны под эти ответные удары, в том числе — по таким военным объектам, как узел связи ВМФ России в Вилейке и радиолокационную станцию, которая находится между Барановичами и Ганцевичами. Оба эти объекта очень активно используются Россией на протяжении всей войны против Украины.

— Уточните, эти объекты в Вилейке и Барановичах — это часть стратегического щита Российской Федерации?

— Эти объекты активно используются сегодня ВВС России, ВМФ РФ, ВКС России в войне против Украины. Я думаю, что специалисты в Украине это хорошо понимают. И Путин, и Лукашенко должны осознавать, что эти две цели вполне реальны сегодня для украинских вооруженных сил.

— Наталья, нефтебазы в Смоленске, тут мы с вами отметим, что на территории Российской Федерации, но это может влиять на работу белорусских НПЗ. Но мы с вами констатируем, что Украина удерживается от ударов по российским военным целям на территории Беларуси, посылая сигнал Лукашенко, пытаясь сдержать его от участия в полномасштабном вторжении. Насколько это читает белорусский диктатор, как вы считаете?

— Я внимательно посмотрела его выступление 9 мая, когда звучали угрозы в адрес Украины. Речь шла как раз о ядерных учениях с Россией. Лукашенко подчеркнул, что для него нет никаких «красных линий». Видимо, это его ответ на «добрый жест» со стороны Украины.

— Раз нет у двух диктаторов — российского и белорусского — никаких «красных линий», что вы скажете, как реагируют в странах НАТО на всю эту историю. Я уже начал вас об этом спрашивать, но я более точно сформулирую. Мы с вами слышали инициативу, которая прозвучала от руководителей польского правительства, что если будет развиваться такая ядерная эскалация, Польша запросит страны НАТО рассмотреть возможность размещения тактического ядерного оружия на территории этой страны. Насколько это реальный процесс противодействия ядерной экспансии «объединенного государства» России и Беларуси?

— Я думаю, что это вполне возможно, хотя, насколько я слышала, в ответ на предложение со стороны Польши прозвучало, что пока в НАТО не планируют размещать ядерное оружие на территории этой страны, но как ответ на размещение ядерного оружия на территории Беларуси, мне кажется, что это вполне логично и абсолютно понятно.

Другое дело, что сейчас эти же ядерные учения России и Беларуси, по мнению некоторых экспертов, являются как раз ответом на заявление Польши и просьбу к НАТО разместить ядерные ракеты на территории этой страны. Более того, они таким образом отвечают и Макрону, который заявил о том, что французские войска могут участвовать в войне в Украине. И также ответили главе МИД Британии Кэмерону, который сказал, что Украина может наносить удары британским оружием по целям в России. Мне кажется, что здесь важно не поддаваться на шантаж, на попытку запугивания со стороны России, а все-таки предпринимать необходимые меры для того, чтобы остановить российского и белорусского диктаторов.

— Тем временем НАТО планирует проводить достаточно масштабные учения, в том числе — на севере. И учитывая, что сейчас в НАТО два новых члена — Финляндия и Швеция — подлетное время до стратегически важных российских объектов сокращается минимально. Если сравнить, это как россияне обстреливают сейчас Харьков. Когда сначала прилетает ракета, а потом начинает срабатывать сирена оповещения про воздушную тревогу, потому что дистанции маленькие.

Насколько это понятный и адекватный сигнал главнейшему диктатору в этом тандеме — Путину в Москве, по вашему мнению?

— Сигнал довольно понятный и ясный — это демонстрация боевой готовности, и в Москве должны понимать, что НАТО, если будет атака на одно из государств-членов организации, даст мощный ответ российским войскам. Я бы здесь еще обратила внимание на статью в La Repubblica, в которой было сказано, что НАТО отодвигает «красные линии» в столкновении с Россией и рассматриваются варианты с нанесением ударов, в том числе по территории Беларуси, то есть по военным объектам. Я как белоруска очень бы не хотела, чтобы это произошло, но похоже, что Лукашенко вынуждает военных стран НАТО уже рассматривать даже такие варианты.

— Наталья, а есть ли у вас какой-нибудь фидбек, обратная связь с Беларусью, я понимаю, что вы не можете говорить за миллионы людей. Но те люди, с которыми вы общаетесь, они понимают, что Лукашенко подставляет Беларусь в качестве территории, которая находится под угрозой? Я вам скажу так: находится под угрозой в связи с тем, что россияне там пытаются то ли разместить ядерное оружие, то ли попугать внешний мир этим фактом. Как белорусы, ваши знакомые, а это, как я понимаю, интеллектуальная публика, на это реагируют?

— Люди в ужасе. Они, конечно же, осознают все угрозы, которые несет режим Лукашенко активным участием в войне против Украины. И вот это размещение ядерного оружия, оно очень пугает людей. Однако есть понимание неизбежного, то есть понимание, что в случае, если с территории Беларуси снова полетят ракеты в Украину или, не дай Бог, войдут российские войска совместно с белорусской армией, или самый страшный сценарий, что все-таки эти ядерные тактические ракеты будут использованы, люди понимают, что тут нет вариантов, что возможны ответные удары.

— Наталья, а какие еще сигналы вы прочитали от Лукашенко во время парада на Красной площади? Вы зафиксировали слова, что у него нет «красных линий». Означает ли это, что, как он говорил: «Мы с Россией, спина к спине, будем воевать со всем миром»? Раньше это производило впечатление того, что Лукашенко хочет как-то вывернуться во всей этой истории, декларировать одно, а делать другое. А вот какая сейчас реальная ситуация?

— Все очевидно. Лукашенко ничем не управляет в Беларуси, белорусская армия принадлежит сегодня России. Он это прекрасно осознает, он не может контролировать ничего, что происходит на территории страны, кроме, скорее всего, внутренних репрессий против оппозиции, которые не прекращаются вот уже четвертый год. В целом он сегодня ничего не может решить. И мы видели это, в том числе — на военном параде в Москве. Это такой старый, дряхлый человек, который пытается чем-то угрожать, что-то говорить, но всем очевидно, что Лукашенко сегодня пустое место, что решит Путин делать, в том числе — c участием белорусской армии и белорусской территорией, то и произойдет. Лукашенко здесь никаким образом не сможет помешать.

— Наталья, помогите нам расшифровать еще один сигнал от Лукашенко. На следующий день после парада в Москве он уволил начальника Генерального штаба Беларуси. У меня вопрос. Что это означает? Что Путин ему пришлет нового начальника?

— Вероятно. Потому что Виктора Гулевича уволили якобы по возрасту, но ему всего 54 года. И я подумала, что у этого генерала, возможно, были какие-то «красные линии», в отличии от Лукашенко. Может быть, поэтому его так срочно отправили в отставку, тем более — во время совместных российско-белорусских ядерных учений. Возможно, этот генерал не захотел участвовать в каком-то очередном страшном преступлении, которое совершают оба этих режима. И на его место придет более лояльный и послушный российскому генеральному штабу человек. Но это одно из моих предположений.

— Наталья, резюмируя, по вашему мнению, к чему же готовятся Путин и Лукашенко, с учетом того, что частью их политики является запугивание? Шантаж, обман, дезинформация и запугивание — они этим играют, как политическим инструментом. Но глядя на все эти сигналы, которые мы сегодня вспомнили, по вашему мнению, к чему готовятся Путин и Лукашенко?

— Мне кажется, что ситуация достаточно опасная, когда все считают, что они блефуют. Потому я прочитала очень много мнений экспертов, даже относительно этих ядерных учений, которые проходят. Все единодушно говорят о том, что это блеф, что они пытаются запугать Запад, сдержать западное вмешательство в войну в Украине и прочее, прочее, прочее. Мне кажется, что эта ситуация примерно напоминает басню про мальчика и волков, потому что в конце концов стадо овец уничтожили. И мне кажется, что диктаторы не очень любят оправдывать общественное мнение, в том числе мнение о них, что они только пугают. Я напомню, что накануне 2022 года абсолютное большинство экспертов заявляли, что эти военные совместные белорусско-российские учения в начале года не приведут ни к какой войне. Лишь редкие люди прямо говорили, что это начало полномасштабного наступления на Украину. Это же и произошло.

— Это правда. Готовиться надо к тому, чтобы можно было отбить какие угодно действия неадекватных диктаторов России и Беларуси, того, что они называют союзным государством. Наталья Радина, белорусская журналистка, главный редактор сайта «Хартия’97» с нами была на связи. Спасибо, Наталья.