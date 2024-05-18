СМИ: У Лукашенко возникли серьезные проблемы со здоровьем после поездки в Москву 18.05.2024, 13:24

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Завалившегося на бок диктатора показали в виде картонной картинки.

У Лукашенко могли возникнуть серьезные проблемы со здоровьем после поездки на парад 9 мая в Москву.

На это обратил внимание телеграм-канал «Ник и Майк».

«Продолжим собирать коллекцию нереальной ретуши от пропаганды.

Восковая фигура уже была, теперь зафотошопили до картонной картинки. Они так и будут таскать его до последнего, а, может, даже больше, как в старом фильме «Уикенд с Берни».

Синепалый тяжеловато перенес поездку. Пропаганда была вынуждена показывать его исключительно в статике. И поза почему-то все время одна, завалившись набок», — пишут авторы канала.

Напомним, что в этом году Лукашенко опять стало плохо на параде 9 мая в Москве. Он не смог идти вместе со всеми президентами к могиле Неизвестного солдата.

Год назад Лукашенко не смог пройти вместе с Путиным и другими гостями Кремля в Александровский сад, где находится могила Неизвестного Солдата. Белорусский диктатор попросил у Путина, чтобы его отвез туда автомобиль. Затем Лукашенко пропал из информационного поля.