В Минске продается необычная однокомнатная квартира 2 6.06.2026, 16:40

1,042

Утверждается, что это не просто квартира.

Прямо сейчас в районе Тракторного завода продаётся однокомнатная квартира с действительно запоминающимся ремонтом. Авторы объявления утверждают, что это не просто квартира, а готовый бизнес с высокой доходностью, пишет Realt.by.

Однокомнатная квартира расположена на первом этаже четырёхэтажного кирпичного дома по улице Будённого, 19.

Здание, в котором находится жилье, — классическая «сталинка» 1955 года постройки: с большими окнами, толстыми стенами и высокими трехметровыми потолками.

Общая площадь квартиры составляет 40 квадратных метров. Судя по всему, в жилье была сделана перепланировка. Здесь убрали коридор, увеличили санузел и объединили кухню с жилой комнатой.

Внутри квартиры — «не типовой ремонт, а интерьер, который невозможно забыть». На фотографиях можно заметить необычный наливной пол, красный цветок, фреску с имитацией дерева, статую женщины-ангела и многое другое.

На кухне новых владельцев ожидает дорогая итальянская кухонная мебель, а в комнате — эффектная круглая кровать.

В объявлении отмечается, что квартира успешно сдается в посуточную аренду, а средняя заполняемость составляет 24 дня в месяц. По подсчетам риелторов, если продолжать сдавать жилье, то однокомнатная квартира окупится уже через 6 лет и 8 месяцев.

Рядом с домом находится станция метро «Тракторный завод», а также новый стадион, крупные торговые центры, школы и детские сады.

Квартиру продают за 272 тысячи рублей, или 96 тысяч долларов (6806 рублей, или 2407 долларов за квадратный метр).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com