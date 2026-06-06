В Минске продается необычная однокомнатная квартира

В Минске продается необычная однокомнатная квартира2
- 6.06.2026, 16:40
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Утверждается, что это не просто квартира.
Прямо сейчас в районе Тракторного завода продаётся однокомнатная квартира с действительно запоминающимся ремонтом. Авторы объявления утверждают, что это не просто квартира, а готовый бизнес с высокой доходностью, пишет Realt.by.
Однокомнатная квартира расположена на первом этаже четырёхэтажного кирпичного дома по улице Будённого, 19.
Здание, в котором находится жилье, — классическая «сталинка» 1955 года постройки: с большими окнами, толстыми стенами и высокими трехметровыми потолками.
Общая площадь квартиры составляет 40 квадратных метров. Судя по всему, в жилье была сделана перепланировка. Здесь убрали коридор, увеличили санузел и объединили кухню с жилой комнатой.
Внутри квартиры — «не типовой ремонт, а интерьер, который невозможно забыть». На фотографиях можно заметить необычный наливной пол, красный цветок, фреску с имитацией дерева, статую женщины-ангела и многое другое.
На кухне новых владельцев ожидает дорогая итальянская кухонная мебель, а в комнате — эффектная круглая кровать.
В объявлении отмечается, что квартира успешно сдается в посуточную аренду, а средняя заполняемость составляет 24 дня в месяц. По подсчетам риелторов, если продолжать сдавать жилье, то однокомнатная квартира окупится уже через 6 лет и 8 месяцев.
Рядом с домом находится станция метро «Тракторный завод», а также новый стадион, крупные торговые центры, школы и детские сады.
Квартиру продают за 272 тысячи рублей, или 96 тысяч долларов (6806 рублей, или 2407 долларов за квадратный метр).