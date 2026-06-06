«Для РФ все рухнет в один момент» 6 6.06.2026, 17:30

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Эксперты спрогнозировали, что должно произойти, чтобы война завершилась до осени.

Все чаще появляются сообщения о том, что война России против Украины может завершиться осенью. Хотя Путин открыто говорит, что хочет воевать дальше и не планирует останавливаться. Даже несмотря на крайне напряженную ситуацию в стране и отсутствие успехов на фронте.

Специально для «24 Канала» эксперты сказали, что заставит российского диктатора завершить войну, может ли повлиять на это решение Дональд Трамп и что должна делать Украина.

При каких условиях Путин согласится на заморозку войны?

Политолог Игорь Рейтерович считает, что готовность Путина завершать войну зависит от ситуации в российской экономике, на которую влияют дальнобойные удары России. На втором месте – ситуация на фронте, ведь она показывает бесперспективность продолжения войны. К тому же важную роль играет усиление давления на Кремль со стороны наших партнеров.

- Совокупно все эти факторы могут заставить российского диктатора пойти на завершение войны. Однако одна из важнейших причин – ситуация в стране, – подчеркнул Рейтерович.

По его словам, что бы не говорили в Кремле, но ситуация в России сейчас очень шаткая и нестабильная, что создает огромные проблемы для Путина. Диктатор понимает, что такая ситуация может долго держаться, но в результате может произойти как с Советским Союзом – все рухнет в один момент.

Пока нет сигналов, что Путин готов заморозить боевые действия. В то же время подавляющее большинство российской элиты устало от войны и они откровенно об этом говорят.

По мнению политолога, судя по тому, как сейчас развивается ситуация, пауза в войне может выглядеть так – Украина и Россия подпишут соглашение о прекращении боевых действий. То есть это будет документ, который подпишут военные.

В идеальном варианте, отталкиваясь от реальных условий, по линии фронта. Однако, вероятнее всего, не будет большого общего документа. Также, маловероятно, что Киев получит гарантии безопасности. А дальше фактически речь идет об условном «Минске-3»: когда стреляют, но нечасто.

При каком условии война в Украине может завершиться до осени?

На днях Дональд Трамп установил новый дедлайн по завершению войны в Украине – до выборов в США, которые состоятся осенью. Однако для этого, по мнению специалиста по стратегическим коммуникациям Юрия Богданова, американскому президенту сначала нужно завершить войну в Иране, которую сам начал.

- Иранская война – одна из причин, почему Россия получает хоть и небольшую, но финансовую и экономическую выгоду, – подчеркнул Богданов.

Также Трамп должен вернуть полноценные санкции против России, к форме в которой они существовали еще до начала иранской войны, а после этого дополнительно оказать давление на российскую нефтяную отрасль.

У администрации США действительно есть инструменты для завершения российско-украинской войны, но для этого ему нужно понять, что главная проблема на самом деле в Путине, и начать на него давить. Тогда война завершится гораздо быстрее чем осень, потому что Путин сейчас слаб как никогда.

- Все в руках Трампа и инструмент только один – нанести России мощный экономический и военный удар. Например, США могут помочь Украине с системами противовоздушной обороны, – добавил специалист по стратегическим коммуникациям.

По его словам, сейчас многие люди в окружении американского президента подталкивают его к тому, чтобы он давил на Путина.

Как США могут «задушить» режим Путина?

Бывший чиновником Госдепартамента США Дэвид Тафури убежден, что справедливого и разумного соглашения о завершении войны не будет пока Путин не почувствует себя более уязвимым, что проигрывает на поле боя и сталкивается с потенциальным экономическим коллапсом. Частично это должно произойти из-за санкций. Однако необходимо сделать много работы, чтобы Путин дошел до этого состояния.

- Трамп обещал, что завершит войну России против Украины за 24 часа, а позже говорил, что может сделать это за несколько месяцев. Он попытался достичь прекращения огня, но не учел тот факт, что это возможно только тогда, когда США и европейские страны будут совместно и слаженно работать над усилением давления на Россию. Только так можно достичь прекращения огня, – отметил Тафури.

Давление на Россию – это единственное, что заставит Путина пойти на компромиссы, которые необходимы для прекращения огня, которое было бы справедливым для украинского народа.

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