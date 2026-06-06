Три увлекательных сериала, которые стоит посмотреть
- 6.06.2026, 17:52
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Они отлично подойдут для просмотра в выходные.
Лето – период, когда нужно больше отдыхать. Например, можно смотреть сериалы и фильмы, на которые раньше не хватало времени.
«24 Канал» составил подборку сериалов, которые вы могли пропустить.
«Гевелий»
Количество сезонов: 1
Количество серий: 5
Рейтинг IMDb: 7.7/10
13 января 1993 года пассажиры и экипаж парома «Гевелий» отплыли из порта Свиноуйсьце в Польше в направлении Истада в Швеции. Вскоре путешествие превращается в отчаянную борьбу за выживание.
«Девять совсем незнакомых людей»
Количество сезонов: 2
Количество серий: 12
Рейтинг IMDb: 6.9/10
В элитный пансионат в глухом уголке Австралии приезжают семья Маркони, писательница Фрэнсис, супруги Бен и Джессика, адвокат Ларс, домохозяйка Кармел и пенсионер Тони.
Владелицу заведения играет непревзойденная Николь Кидман, которая обещает исцелить души и тела гостей. Каждый из них хочет стереть из памяти мрачное прошлое, однако удастся это не всем.
«Анатомия скандала»
Количество сезонов: 1
Количество серий: 6
Рейтинг IMDb: 7.0/10
Софи – жена влиятельного политика Джеймса Уайтгауса. Роскошная жизнь женщины рушится, когда скандальные тайны становятся известными, а ее мужа обвиняют в ужасном преступлении.