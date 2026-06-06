Три увлекательных сериала, которые стоит посмотреть 6.06.2026, 17:52

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Они отлично подойдут для просмотра в выходные.

Лето – период, когда нужно больше отдыхать. Например, можно смотреть сериалы и фильмы, на которые раньше не хватало времени.

«24 Канал» составил подборку сериалов, которые вы могли пропустить.

«Гевелий»

Количество сезонов: 1

Количество серий: 5

Рейтинг IMDb: 7.7/10

13 января 1993 года пассажиры и экипаж парома «Гевелий» отплыли из порта Свиноуйсьце в Польше в направлении Истада в Швеции. Вскоре путешествие превращается в отчаянную борьбу за выживание.

«Девять совсем незнакомых людей»

Количество сезонов: 2

Количество серий: 12

Рейтинг IMDb: 6.9/10

В элитный пансионат в глухом уголке Австралии приезжают семья Маркони, писательница Фрэнсис, супруги Бен и Джессика, адвокат Ларс, домохозяйка Кармел и пенсионер Тони.

Владелицу заведения играет непревзойденная Николь Кидман, которая обещает исцелить души и тела гостей. Каждый из них хочет стереть из памяти мрачное прошлое, однако удастся это не всем.

«Анатомия скандала»

Количество сезонов: 1

Количество серий: 6

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Софи – жена влиятельного политика Джеймса Уайтгауса. Роскошная жизнь женщины рушится, когда скандальные тайны становятся известными, а ее мужа обвиняют в ужасном преступлении.

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