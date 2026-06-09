Польша свернула проект упрощенного трудоустройства иностранцев 9.06.2026, 4:00

Фото: charter97

Детали.

Правительство Польши неожиданно заблокировало ключевые изменения, которые имели целью упростить компаниям наем иностранцев и бороться с нехваткой персонала. Об этом пишет Dziennik Gazeta Prawna.

Последние несколько месяцев работодатели рассчитывали на введение списка дефицитных профессий, который позволил бы значительно ускорить оформление разрешений на работу для иностранных граждан. Однако власти решили заморозить этот проект.

Проект о «дефицитных профессиях» еще 15 января был направлен на общественные консультации. Работодатели ожидали, что новые правила вскоре вступят в силу и помогут решить проблему длительных процедур в воеводских управлениях, где образовались большие очереди при легализации пребывания иностранцев.

Предполагалось, что компании, которые нанимают сотрудников по профессиям из этого списка, будут освобождены от необходимости получать заключение старосты о невозможности найти работника на местном рынке труда. Именно эта процедура считается одной из самых длительных при оформлении иностранцев.

К так называемой ускоренной процедуре получения разрешений на работу для иностранцев внесли более 300 профессий. Приоритет планировали предоставлять сектору здравоохранения и ухода, транспорта и логистики, строительству и промышленности, а также редким профессиям, таким как бурильщики, сварщики и пр.

Однако выяснилось, что запланированные изменения не будут реализованы. Министерство по делам семьи, труда и социальной политики подтвердило, что работа над регламентом приостановлена и сейчас никаких дальнейших шагов не планируется. Министерство отметило, что решение связано с ростом безработицы.

Работодатели не скрывают удивления: хотя показатель безработицы действительно оказался выше, чем год назад, негативная тенденция уже начала меняться, и ситуация постепенно улучшается.

Предприниматели отмечают, что во многих отраслях проблема заключается не в недостатке желающих работать, а скорее в дефиците людей с соответствующей квалификацией или готовых устроиться на работу по определенным специальностям. Поэтому список дефицитных профессий был задуман как один из инструментов, которые помогают им быстрее реагировать на потребности рынка.

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