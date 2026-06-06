«За год можно заработать на квартиру в Минске» 2 6.06.2026, 9:59

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Коллаж: Максим Тарналицкий

Белоруска уехала в город будущего.

Екатерина не планировала переезжать на Ближний Восток, даже в путешествии там ни разу не была. Но внезапно в Tinder вместо приглашения на очередное свидание получила предложение по работе. Так она неожиданно для самой себя оказалась в Саудовской Аравии, в городе будущего посреди пустыни, пишет Onliner.

«В детстве я жила в закрытом городке в Нигерии»

Начнем знакомство с историей Екатерины немного издалека. В 2021 году она только вернулась в американскую IT-компанию из декрета — работала там HR, собирала команду. Менять ничего не собиралась: хорошая работа и комфортная жизнь в Беларуси ее вполне устраивали. Но вмешались личные обстоятельства: Катя с мужем решили развестись. Со временем девушка стала готова «выйти в мир виртуальных знакомств».

фото: people.onliner.by

— Буквально на первом свидании я получила джоб-оффер. Знаете, эти стандартные разговоры, кто чем занимается. Я рассказываю, что работаю HR, и мне тут же прилетает предложение кого-то захантить. На втором свидании то же самое. Там у мужчины был запрос на повышение заработной платы. Я его прокачала, дала советы, и через время от него приходит сообщение: «Пришли свое резюме». Тут у меня в памяти всплыла информация, что он работает в Саудовской Аравии на большом проекте. Я подумала: почему нет? Мой опыт оказался релевантным, мне назначили собеседование — и сразу после него были готовы оторвать с руками и ногами.

На тот момент ни о каком переезде речи не шло, новое дело стало для Кати интересной подработкой. Но буквально в один день она потеряла основную работу — и принять приглашение уехать в Саудовскую Аравию показалось вполне логичным решением.

фото: people.onliner.by

— До этого я никогда не была в той части света, даже в Дубай не ездила. Но в детстве вместе с родителями я жила в Нигерии. Мой папа — энергетик, мы семьей поехали за ним, и примерно в таком возрасте, как мои дети, я жила в закрытом городке.

Теперь наконец узнаем, куда почти за 6 тыс. километров отправилась Катя уже в осознанном возрасте. Наша героиня поехала работать на амбициозном проекте «Неом». Это футуристический мегапроект, который в 2017 году начали создавать на берегу Красного моря в Саудовской Аравии. Его целью было доказать, что страна живет не только нефтью. На проект заложили бюджет около $500 млрд.

фото: people.onliner.by

Самой известной частью «Неома» должен был стать город «Линия»: два огромных небоскреба длиной 170 километров и высотой 500 метров. По проекту это город, в котором не будет ни одной машины, — самый экологичный в мире.

Но это еще не все. Также собирались построить плавучий промышленный город, горнолыжный курорт с возможностью круглый год кататься посреди пустыни и элитный островной курорт класса люкс. В этом году проект существенно изменили в сторону упрощения.

Синдала — люксовый курорт, первый открытый проект «Неома»

фото: people.onliner.by

Но на 2021-й пришелся самый пик его роста. Команда масштабировалась буквально каждый день — в работе Екатерине было где разгуляться.

Сначала она была единственной белоруской среди всех сотрудников, позже присоединился еще один парень. Оформить документы — квест со множеством звездочек, система получения виз — одна из самых бюрократизированных в мире. Например, на то, чтобы перевезти детей, у Кати ушло почти полгода. Но были в ее практике кейсы, когда весь процесс переезда занимал и целый год.

фото: people.onliner.by

«Банковское отделение полностью закрыли, чтобы сделать мне карточку»

В новую для себя страну Катя перебралась одна с двумя детьми — старшему сыну было 8, младшему — всего 2. Осложняло ситуацию то, что у Катиного старшего ребенка аутизм.

— Когда я говорю, что жила в Саудовской Аравии, многие представляют себе что-то вроде Дубая, с лакшери-условиями и небоскребами. А я буквально находилась в пустыне в закрытом поселении. С людьми, с которыми ты работаешь, ты вместе ешь, живешь рядом и проводишь свободное время.

фото: people.onliner.by

Катя рассказывает, что в «Неоме» на тот момент работало около 4 тыс. человек, из них 80% — экспаты. Получалась настоящая страна в стране. Саудиты, которые попадали в команду, были из местной элиты, большинство учились за границей, поэтому к образу жизни иностранцев относились с пониманием. А вот жители ближайших городков каждый раз реагировали на приезжих с большим удивлением.

— У меня был шок, когда я приехала открывать банковский счет. Сотрудники банка просто закрыли двери изнутри, чтобы местные жители не могли зайти, пока они разбирались с моей карточкой. У них к приезжим женщинам особое отношение. Есть такие рестораны, которые, если придет женщина, готовы будут закрыть для нее целый зал. Если уважать культуру, там супербезопасно.

фото: people.onliner.by

Такого уважительного отношения со стороны коллег, как от саудитов, я не видела ни от кого, а опыт у меня большой. Если экспат из Европы вполне может накричать или проявить грубость как-то еще, то саудит никогда в жизни не позволит себе поднять голос на коллегу-женщину. Если не дай бог кто-то такое увидит, его сразу же занесут в «черный список». Там очень трепетно и при этом профессионально относятся к женщинам. Вообще, в Саудовской Аравии сейчас пик женского движения, их поддерживают и продвигают. Иметь в штате женщин из Саудии — это суперпрестижно.

В целом местная корпоративная культура поразила нашу собеседницу.

— Честно, когда я только начала работать удаленно, у меня был культурный шок. Я вообще не понимала, как устроен корпоративный мир в Саудовской Аравии. У меня были боссы в Израиле, в Америке, в Германии — везде свои традиции. Но есть правила: ты шлешь имейл, и тебе должны ответить в течение 24—48 часов. А там ты шлешь имейл, и тебе не отвечают неделю, две… Ты отправляешь еще десять — и тишина. Когда работаешь удаленно, это просто убивает. Ты не понимаешь, что происходит.

Выставка The Line

фото: people.onliner.by

И только когда я приехала туда и лично познакомилась с людьми, с которыми переписывалась, я все поняла. Для решения вопросов нужно прийти, поговорить, выпить вместе чаю. Очень многое завязано на личных контактах. Если ты для них какой-то неизвестный человек, они будут тебя игнорировать. Учитывая, что у каждого в ящике по 600 писем, если они тебя не знают, ничего не произойдет. Кстати, саудиты очень любят работать со славянами. На удивление у нас схожий культурный код.

В команде даже появилось выражение «Кейт-мэджик»: все удивлялись, как мне удавалось решать проблемы. А я, какая бы жара ни была, просто шла в соседний офис, где сидят люди, принимающие решения, и разговаривала с ними лично. Еще всегда спасали белорусский зефир и белорусские шоколадки. Не было еще ни одной проблемы, которую не решили бы белорусские вкусняшки, — смеется Катя.

фото: people.onliner.by

«Накопить за год на квартиру в Минске — запросто»

По словам нашей собеседницы, платили в «Неоме» прекрасно: нужно же было как-то заманивать высококлассных специалистов в пустыню. Накопить за год на квартиру в Минске можно было запросто. Помимо зарплаты, предусмотрена система бонусов и накоплений. Катя работала в проекте, который занимался едой: выращивали в теплицах огурцы, помидоры, салат и рыбу в Красном море. Плюс было подразделение, которое занималось растительным протеином. А еще специалисты работали над системой индивидуального питания с учетом генома и персональных потребностей.

фото: people.onliner.by

фото: people.onliner.by

фото: people.onliner.by

— Найти специалистов, которые имеют опыт выращивания тех же помидоров в пустыне с учетом новых технологий, очень сложно. Их на самом деле мало. А те, у кого есть такой опыт, уже живут в очень хороших условиях, их дети ходят в хорошие школы. Заманить их в пустыню, заставить полностью поменять уклад жизни было невероятно трудной задачей. Ладно когда ты один приезжаешь, а если с семьей…

Многие видели ролики про «Неом» и были уверены, что все уже построено. Приезжали на собеседование — а вокруг только пустыня. Случался разрыв шаблона. Нужно было поднимать все с самого начала. Не было ни воды, ни подвода электричества, ни интернета — все с нуля. Своеобразный челлендж.

Лагерь для новичков

фото: people.onliner.by

Ты не просто идешь на новую работу — ты полностью меняешь свою жизнь. Люди, которые приезжали из европейских стран, очень тяжело встраивались в этот компаунд — маленькую деревеньку, где нет никаких условий: нет супермаркетов, ресторанов, никакой привычной жизни.

По словам Кати, основная категория сотрудников — романтики, которые горели идеей изменить мир. Например, ее начальник мечтал всех накормить. Мол, если ты можешь вырастить еду в пустыне, то, какие бы катаклизмы ни случились, человечество выживет.

фото: people.onliner.by

Но, несмотря на огромные вложенные усилия, мегапроект оказался слишком амбициозным. Некоторые направления просто закрывались.

— Представьте: вы работаете на пределе возможностей, вкладываете душу, время, здоровье, а результата так никогда не увидите. Почти ни у кого не было опыта работы в настолько масштабных проектах, поэтому было немало тупиковых веток развития. Мне было проще. Результаты моей работы были на поверхности: люди приезжали, команда росла, из 8 человек нас стало 100.

«Стирать, убирать, готовить не нужно — только работать»

Поговорим про условия жизни посреди пустыни. Как рассказывает героиня, для работников организовано абсолютно все: жилье, офис, питание, уборка.

— Все сделано так, чтобы ты работал нон-стоп. Ты вообще никуда не можешь выйти, грубо говоря. Вокруг пустыня, Красное море. Единственное развлечение, где я провела бо́льшую часть свободного времени, — это самолет. Чтобы не сойти с ума в закрытом пространстве, нужно оттуда выезжать. Все друг друга знают, каждый день ты видишь одних и тех же людей. Я попала в проект на пике, график был абсолютно ненормированный. Вообще не было грани между работой и домом, потому что ты буквально живешь на своей работе. Психологически для меня это было самым сложным.

Лагерь для новичков

фото: people.onliner.by

На территории изначально было два лагеря, причем в самом прямом смысле: двухэтажные домики максимально напоминали места отдыха для детей.

— В лагере для новичков все взаимодействуют очень тесно. Ты слышишь, как соседи храпят, ходишь с ними в общую столовую. У тебя есть, по сути, только кровать, ванная, шкаф и чайник. А приезжают большие имена в индустрии, люди, которые привыкли к хорошим условиям в Европе или Америке. Для многих это было истинным челленджем. Тем более что в период бума кому-то приходилось жить так и по полгода. Лагерь не успевал за ростом числа работников.

Столовая

фото: people.onliner.by

Во втором лагере находились офисы и более комфортное жилье — одноэтажные домики. Если ты приезжаешь один, у тебя одна комната: спальня, туалет и маленькая кухня с гостиной, если с семьей, как я, — две спальни, две ванны, кухня и гостиная.

Катя снова подчеркивает: все условия заточены на то, чтобы ты мог все время отдавать работе. Два раза в неделю одежду забирают в прачечную. Еда безлимитная, самому готовить не нужно.

Семейные дома

фото: people.onliner.by

— Выбор потрясающий: креветки, лобстеры были обычным делом. Я всегда предупреждала тех, кто планирует переезд: набрать 10 килограммов — это база. Во-первых, на стрессе люди больше едят. Во-вторых, соблазн действительно большой. Еды выбрасывали очень много. Говядину Веллингтон забирали собакам. Напитки безлимитные. Но со временем все-таки ввели систему кошелька: начисляли баллы, которыми можно было расплачиваться, чтобы хоть как-то сократить объемы еды.

фото: people.onliner.by

Наша собеседница уверена: для семей место идеальное. В соцпакет входит все: и ясли, и сад, и школа. Даже если дети остаются в другой стране, компания покрывает обучение. Самим сотрудницам можно хоть на следующий день после родов выходить на работу: условия в яслях предусмотрены для младенцев. В детском саду в группе максимум 15 детей, а на них три-четыре няни. Все общение на английском. По словам Кати, оба ее сына отлично выучили язык. Взять няню-филиппинку домой с проживанием тоже совсем недорого — $300—400. Так что за быт действительно можно не переживать.

фото: people.onliner.by

— Когда мы вернулись в Минск, сыну нужно было пройти комиссию, чтобы подтвердить аутизм. И у него спрашивают: «У тебя есть друзья, как их зовут?» Он начинает перечислять: «Мухамед, Абдулазиз». Сотрудники начали улыбаться. Пришлось объяснить, что это правда. У него есть друзья со всего света — от Словакии до Австралии. Это действительно опыт, потрясающе расширяющий кругозор. На проекте работали представители 107 стран. У нас был праздник «Парад наций», и выглядело это невероятно.

фото: people.onliner.by

«Компания оплачивала сотрудникам два перелета в месяц по всей Саудовской Аравии»

Уточняем: а чем можно заняться в свободное время? Первое, что приходит на ум, — это спортзал. В компании быстро поняли: чем быстрее растет число сотрудников, тем больше нужно тренажерных залов. Вдобавок построили несколько бассейнов и джакузи с раздельными зонами для мужчин и женщин.

фото: people.onliner.by

Главное природное развлечение — Красное море. Катя признается: лучший снорклинг в ее жизни был именно там. Рыбы, черепахи, кораллы — и все это доступно в любую минуту, просто садишься в машину и едешь на пляж. Но на этом «культурная программа» в целом заканчивается, особых развлечений нет.

фото: people.onliner.by

Учитывая сложность проекта, доступ к нему был закрыт. Гости получают пропуска, которые подтверждаются на нескольких уровнях. Кроме того, снимать видео, распространять фотографии, выкладывать их в Instagram запрещено. Даже в личном аккаунте Катя старалась не показывать комьюнити: за это могли быть санкции.

— Выходить за территорию, конечно, можно — без этого ты просто сойдешь с ума. Каждые вторые выходные я куда-то летала — рядом или чуть дальше, чтобы развеяться. Компания оплачивала сотрудникам «Неома» два перелета в месяц по всей Саудовской Аравии. Отпусков там много, особенно после Рамадана. Все начинают отдыхать, и, куда бы ты ни поехал — в Индию, на Шри-Ланку, — везде встретишь кого-то с проекта. Это единственное время в году, когда они действительно не работают. Потому что, если берешь отпуск летом, ты все равно работаешь онлайн, всегда на связи. А вот религиозные праздники — одна неделя, когда можно выключить телефон и отдохнуть.

фото: people.onliner.by

Не можем не спросить: насколько дорого в самой стране?

— Те же кофе и бургер в Саудовской Аравии и у нас могут стоить примерно одинаково, а иногда у нас даже дороже. В Саудии культ еды, много лакшери-заведений с богатой кухней. Понятно, что там уже в разы дороже. Но при желании можно поесть и за доллар. В Саудовской Аравии сильно ощущается влияние американской культуры, много фастфуда.

Если хочешь покупать хорошие продукты — помидоры, которые пахнут помидорами, не пластиковую клубнику, — это будет стоить очень дорого. В стране почти ничего не выращивают, все импортируют: морковь — из Австралии, картошка — из Египта, что-то — из Европы. Но при желании можно найти что угодно — вопрос цены. Гречка, например, $10 за 500 граммов.

фото: people.onliner.by

Самый скромный номер в гостинице в столице Эр-Рияде будет стоить $300. Это обычный сетевой отель. Есть, конечно, гостиницы, где живут приезжие индусы и пакистанцы, но я бы не советовала заселяться туда женщине одной. Кстати, жить в одном номере неженатым парам нельзя, особенно в простых отелях. Случаются даже облавы. Закрыть на это глаза могут разве что в очень дорогих сетях.

Но веские поводы отправиться в такую мини-поездку появляются. Например, у Кати так сбылась мечта: она впервые в жизни попала на концерт Metallica. С каждым годом таких масштабных культурных событий становится все больше. Местные обожают парки развлечений — понятно, в основном крытые.

Эр-Рияд

фото: people.onliner.by

«Температура летом доходила до +54»

Климат в Саудовской Аравии — еще одно испытание на прочность.

— Там, где мы жили, рядом Красное море, поэтому чуть легче. Хотя летом температура воды такая, что кажется, будто плаваешь в супе. Там нет такой засушливой жары, как в Эр-Рияде, где летом может быть 50—60 градусов. У нас максимум — 52—54. Даже к этому можно привыкнуть! И все же летом достаточно тяжело, особенно детям. Сто метров сложно пройти по улице, все стараются перемещаться только на транспорте — от кондиционера в офисе к кондиционеру в машине.

фото: people.onliner.by

Как с такой погодой придерживаться восточных традиций? Так как «Неом» — это государство в государстве, на самой территории можно ходить относительно свободно: подростки носят шорты и топики. Но героиня, работающая с местными, всегда одевалась закрыто: длинное платье, локти и плечи обязательно под тканью, иногда абая. Как только выходишь за калитку — в аэропорт, в ближайший город по бюрократическим делам, — обязательно нужно закрываться полностью: местные жители в этом регионе не избалованы туристами.

Наблюдалась и определенная «физическая» дистанция в общении. Нельзя прикасаться к саудовским коллегам, женщинам нельзя пожимать руку.

фото: people.onliner.by

фото: people.onliner.by

— Культура действительно смешанная. С одной стороны, прогрессивный образ «Неома», с другой — глубокое уважение к традициям. Многие думают: «Мы тут такие современные, никто не заметит». Но саудиты очень ревностно относятся к своей культуре. Даже если нет жестких официальных требований, желательно знать правила и вести себя очень уважительно. Например, в Рамадан меняется распорядок дня. Для экспатов завтрак и обед есть, но в офисе пить воду или кофе запрещено: это большое неуважение.

фото: people.onliner.by

— А можно дружить или заводить отношения на работе?

— Первое ощущение — это мусульманская страна, где любые отношения вне брака караются законами. Но сейчас идет либерализация: местные уже начинают встречаться без разрешения родителей. Тем не менее в корпоративной культуре, тем более в маленьком закрытом компаунде, репутация идет впереди тебя. За тобой наблюдают. Поэтому личная жизнь — за пределами компаунда, лучше в другом городе, а то и в другой стране.

Кстати, именно так Катя познакомилась со своим будущим мужем. Он приехал на работу в Саудовскую Аравию из Алжира 20 лет назад, трудится в самой большой компании сотовой связи, не на «Неоме». Встретились они в приложении для знакомств. Свадьбу сыграли в Грузии.

фото: people.onliner.by

— Муж живет в Эр-Рияде. А мне после пяти лет разъездов, самолетов, путешествий так хорошо дома. Сейчас у меня такой период, что я не верю в work-life balance — его не существует. Есть периоды: в приоритете или карьера, или семья. Сейчас у меня семейный период (в Беларусь Катя вернулась во время беременности третьим ребенком. — Прим. Onlíner), я хочу насладиться материнством. Где мы будем жить вместе с мужем, я не загадываю. Со своим опытом я знаю, что выживу где угодно. Но сейчас мне очень классно здесь, в Беларуси.

фото: people.onliner.by

Когда я уезжала, многие крутили у виска: «Куда ты едешь с двумя детьми в пустыню, к саудитам?» Но азарт, умение рисковать и быть в нужном месте в нужное время, мне кажется, станут главными скилами ближайших лет. Надеюсь, моя история кого-то вдохновит. Мне 40 лет — и жизнь начинается заново.

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