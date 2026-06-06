«За год можно заработать на квартиру в Минске»2
- 6.06.2026, 9:59
- 4,294
Белоруска уехала в город будущего.
Екатерина не планировала переезжать на Ближний Восток, даже в путешествии там ни разу не была. Но внезапно в Tinder вместо приглашения на очередное свидание получила предложение по работе. Так она неожиданно для самой себя оказалась в Саудовской Аравии, в городе будущего посреди пустыни, пишет Onliner.
«В детстве я жила в закрытом городке в Нигерии»
Начнем знакомство с историей Екатерины немного издалека. В 2021 году она только вернулась в американскую IT-компанию из декрета — работала там HR, собирала команду. Менять ничего не собиралась: хорошая работа и комфортная жизнь в Беларуси ее вполне устраивали. Но вмешались личные обстоятельства: Катя с мужем решили развестись. Со временем девушка стала готова «выйти в мир виртуальных знакомств».
— Буквально на первом свидании я получила джоб-оффер. Знаете, эти стандартные разговоры, кто чем занимается. Я рассказываю, что работаю HR, и мне тут же прилетает предложение кого-то захантить. На втором свидании то же самое. Там у мужчины был запрос на повышение заработной платы. Я его прокачала, дала советы, и через время от него приходит сообщение: «Пришли свое резюме». Тут у меня в памяти всплыла информация, что он работает в Саудовской Аравии на большом проекте. Я подумала: почему нет? Мой опыт оказался релевантным, мне назначили собеседование — и сразу после него были готовы оторвать с руками и ногами.
На тот момент ни о каком переезде речи не шло, новое дело стало для Кати интересной подработкой. Но буквально в один день она потеряла основную работу — и принять приглашение уехать в Саудовскую Аравию показалось вполне логичным решением.
— До этого я никогда не была в той части света, даже в Дубай не ездила. Но в детстве вместе с родителями я жила в Нигерии. Мой папа — энергетик, мы семьей поехали за ним, и примерно в таком возрасте, как мои дети, я жила в закрытом городке.
Теперь наконец узнаем, куда почти за 6 тыс. километров отправилась Катя уже в осознанном возрасте. Наша героиня поехала работать на амбициозном проекте «Неом». Это футуристический мегапроект, который в 2017 году начали создавать на берегу Красного моря в Саудовской Аравии. Его целью было доказать, что страна живет не только нефтью. На проект заложили бюджет около $500 млрд.
Самой известной частью «Неома» должен был стать город «Линия»: два огромных небоскреба длиной 170 километров и высотой 500 метров. По проекту это город, в котором не будет ни одной машины, — самый экологичный в мире.
Но это еще не все. Также собирались построить плавучий промышленный город, горнолыжный курорт с возможностью круглый год кататься посреди пустыни и элитный островной курорт класса люкс. В этом году проект существенно изменили в сторону упрощения.
Но на 2021-й пришелся самый пик его роста. Команда масштабировалась буквально каждый день — в работе Екатерине было где разгуляться.
Сначала она была единственной белоруской среди всех сотрудников, позже присоединился еще один парень. Оформить документы — квест со множеством звездочек, система получения виз — одна из самых бюрократизированных в мире. Например, на то, чтобы перевезти детей, у Кати ушло почти полгода. Но были в ее практике кейсы, когда весь процесс переезда занимал и целый год.
«Банковское отделение полностью закрыли, чтобы сделать мне карточку»
В новую для себя страну Катя перебралась одна с двумя детьми — старшему сыну было 8, младшему — всего 2. Осложняло ситуацию то, что у Катиного старшего ребенка аутизм.
— Когда я говорю, что жила в Саудовской Аравии, многие представляют себе что-то вроде Дубая, с лакшери-условиями и небоскребами. А я буквально находилась в пустыне в закрытом поселении. С людьми, с которыми ты работаешь, ты вместе ешь, живешь рядом и проводишь свободное время.
Катя рассказывает, что в «Неоме» на тот момент работало около 4 тыс. человек, из них 80% — экспаты. Получалась настоящая страна в стране. Саудиты, которые попадали в команду, были из местной элиты, большинство учились за границей, поэтому к образу жизни иностранцев относились с пониманием. А вот жители ближайших городков каждый раз реагировали на приезжих с большим удивлением.
— У меня был шок, когда я приехала открывать банковский счет. Сотрудники банка просто закрыли двери изнутри, чтобы местные жители не могли зайти, пока они разбирались с моей карточкой. У них к приезжим женщинам особое отношение. Есть такие рестораны, которые, если придет женщина, готовы будут закрыть для нее целый зал. Если уважать культуру, там супербезопасно.
Такого уважительного отношения со стороны коллег, как от саудитов, я не видела ни от кого, а опыт у меня большой. Если экспат из Европы вполне может накричать или проявить грубость как-то еще, то саудит никогда в жизни не позволит себе поднять голос на коллегу-женщину. Если не дай бог кто-то такое увидит, его сразу же занесут в «черный список». Там очень трепетно и при этом профессионально относятся к женщинам. Вообще, в Саудовской Аравии сейчас пик женского движения, их поддерживают и продвигают. Иметь в штате женщин из Саудии — это суперпрестижно.
В целом местная корпоративная культура поразила нашу собеседницу.
— Честно, когда я только начала работать удаленно, у меня был культурный шок. Я вообще не понимала, как устроен корпоративный мир в Саудовской Аравии. У меня были боссы в Израиле, в Америке, в Германии — везде свои традиции. Но есть правила: ты шлешь имейл, и тебе должны ответить в течение 24—48 часов. А там ты шлешь имейл, и тебе не отвечают неделю, две… Ты отправляешь еще десять — и тишина. Когда работаешь удаленно, это просто убивает. Ты не понимаешь, что происходит.
И только когда я приехала туда и лично познакомилась с людьми, с которыми переписывалась, я все поняла. Для решения вопросов нужно прийти, поговорить, выпить вместе чаю. Очень многое завязано на личных контактах. Если ты для них какой-то неизвестный человек, они будут тебя игнорировать. Учитывая, что у каждого в ящике по 600 писем, если они тебя не знают, ничего не произойдет. Кстати, саудиты очень любят работать со славянами. На удивление у нас схожий культурный код.
В команде даже появилось выражение «Кейт-мэджик»: все удивлялись, как мне удавалось решать проблемы. А я, какая бы жара ни была, просто шла в соседний офис, где сидят люди, принимающие решения, и разговаривала с ними лично. Еще всегда спасали белорусский зефир и белорусские шоколадки. Не было еще ни одной проблемы, которую не решили бы белорусские вкусняшки, — смеется Катя.
«Накопить за год на квартиру в Минске — запросто»
По словам нашей собеседницы, платили в «Неоме» прекрасно: нужно же было как-то заманивать высококлассных специалистов в пустыню. Накопить за год на квартиру в Минске можно было запросто. Помимо зарплаты, предусмотрена система бонусов и накоплений. Катя работала в проекте, который занимался едой: выращивали в теплицах огурцы, помидоры, салат и рыбу в Красном море. Плюс было подразделение, которое занималось растительным протеином. А еще специалисты работали над системой индивидуального питания с учетом генома и персональных потребностей.
— Найти специалистов, которые имеют опыт выращивания тех же помидоров в пустыне с учетом новых технологий, очень сложно. Их на самом деле мало. А те, у кого есть такой опыт, уже живут в очень хороших условиях, их дети ходят в хорошие школы. Заманить их в пустыню, заставить полностью поменять уклад жизни было невероятно трудной задачей. Ладно когда ты один приезжаешь, а если с семьей…
Многие видели ролики про «Неом» и были уверены, что все уже построено. Приезжали на собеседование — а вокруг только пустыня. Случался разрыв шаблона. Нужно было поднимать все с самого начала. Не было ни воды, ни подвода электричества, ни интернета — все с нуля. Своеобразный челлендж.
Ты не просто идешь на новую работу — ты полностью меняешь свою жизнь. Люди, которые приезжали из европейских стран, очень тяжело встраивались в этот компаунд — маленькую деревеньку, где нет никаких условий: нет супермаркетов, ресторанов, никакой привычной жизни.
По словам Кати, основная категория сотрудников — романтики, которые горели идеей изменить мир. Например, ее начальник мечтал всех накормить. Мол, если ты можешь вырастить еду в пустыне, то, какие бы катаклизмы ни случились, человечество выживет.
Но, несмотря на огромные вложенные усилия, мегапроект оказался слишком амбициозным. Некоторые направления просто закрывались.
— Представьте: вы работаете на пределе возможностей, вкладываете душу, время, здоровье, а результата так никогда не увидите. Почти ни у кого не было опыта работы в настолько масштабных проектах, поэтому было немало тупиковых веток развития. Мне было проще. Результаты моей работы были на поверхности: люди приезжали, команда росла, из 8 человек нас стало 100.
«Стирать, убирать, готовить не нужно — только работать»
Поговорим про условия жизни посреди пустыни. Как рассказывает героиня, для работников организовано абсолютно все: жилье, офис, питание, уборка.
— Все сделано так, чтобы ты работал нон-стоп. Ты вообще никуда не можешь выйти, грубо говоря. Вокруг пустыня, Красное море. Единственное развлечение, где я провела бо́льшую часть свободного времени, — это самолет. Чтобы не сойти с ума в закрытом пространстве, нужно оттуда выезжать. Все друг друга знают, каждый день ты видишь одних и тех же людей. Я попала в проект на пике, график был абсолютно ненормированный. Вообще не было грани между работой и домом, потому что ты буквально живешь на своей работе. Психологически для меня это было самым сложным.
На территории изначально было два лагеря, причем в самом прямом смысле: двухэтажные домики максимально напоминали места отдыха для детей.
— В лагере для новичков все взаимодействуют очень тесно. Ты слышишь, как соседи храпят, ходишь с ними в общую столовую. У тебя есть, по сути, только кровать, ванная, шкаф и чайник. А приезжают большие имена в индустрии, люди, которые привыкли к хорошим условиям в Европе или Америке. Для многих это было истинным челленджем. Тем более что в период бума кому-то приходилось жить так и по полгода. Лагерь не успевал за ростом числа работников.
Во втором лагере находились офисы и более комфортное жилье — одноэтажные домики. Если ты приезжаешь один, у тебя одна комната: спальня, туалет и маленькая кухня с гостиной, если с семьей, как я, — две спальни, две ванны, кухня и гостиная.
Катя снова подчеркивает: все условия заточены на то, чтобы ты мог все время отдавать работе. Два раза в неделю одежду забирают в прачечную. Еда безлимитная, самому готовить не нужно.
— Выбор потрясающий: креветки, лобстеры были обычным делом. Я всегда предупреждала тех, кто планирует переезд: набрать 10 килограммов — это база. Во-первых, на стрессе люди больше едят. Во-вторых, соблазн действительно большой. Еды выбрасывали очень много. Говядину Веллингтон забирали собакам. Напитки безлимитные. Но со временем все-таки ввели систему кошелька: начисляли баллы, которыми можно было расплачиваться, чтобы хоть как-то сократить объемы еды.
Наша собеседница уверена: для семей место идеальное. В соцпакет входит все: и ясли, и сад, и школа. Даже если дети остаются в другой стране, компания покрывает обучение. Самим сотрудницам можно хоть на следующий день после родов выходить на работу: условия в яслях предусмотрены для младенцев. В детском саду в группе максимум 15 детей, а на них три-четыре няни. Все общение на английском. По словам Кати, оба ее сына отлично выучили язык. Взять няню-филиппинку домой с проживанием тоже совсем недорого — $300—400. Так что за быт действительно можно не переживать.
— Когда мы вернулись в Минск, сыну нужно было пройти комиссию, чтобы подтвердить аутизм. И у него спрашивают: «У тебя есть друзья, как их зовут?» Он начинает перечислять: «Мухамед, Абдулазиз». Сотрудники начали улыбаться. Пришлось объяснить, что это правда. У него есть друзья со всего света — от Словакии до Австралии. Это действительно опыт, потрясающе расширяющий кругозор. На проекте работали представители 107 стран. У нас был праздник «Парад наций», и выглядело это невероятно.
«Компания оплачивала сотрудникам два перелета в месяц по всей Саудовской Аравии»
Уточняем: а чем можно заняться в свободное время? Первое, что приходит на ум, — это спортзал. В компании быстро поняли: чем быстрее растет число сотрудников, тем больше нужно тренажерных залов. Вдобавок построили несколько бассейнов и джакузи с раздельными зонами для мужчин и женщин.
Главное природное развлечение — Красное море. Катя признается: лучший снорклинг в ее жизни был именно там. Рыбы, черепахи, кораллы — и все это доступно в любую минуту, просто садишься в машину и едешь на пляж. Но на этом «культурная программа» в целом заканчивается, особых развлечений нет.
Учитывая сложность проекта, доступ к нему был закрыт. Гости получают пропуска, которые подтверждаются на нескольких уровнях. Кроме того, снимать видео, распространять фотографии, выкладывать их в Instagram запрещено. Даже в личном аккаунте Катя старалась не показывать комьюнити: за это могли быть санкции.
— Выходить за территорию, конечно, можно — без этого ты просто сойдешь с ума. Каждые вторые выходные я куда-то летала — рядом или чуть дальше, чтобы развеяться. Компания оплачивала сотрудникам «Неома» два перелета в месяц по всей Саудовской Аравии. Отпусков там много, особенно после Рамадана. Все начинают отдыхать, и, куда бы ты ни поехал — в Индию, на Шри-Ланку, — везде встретишь кого-то с проекта. Это единственное время в году, когда они действительно не работают. Потому что, если берешь отпуск летом, ты все равно работаешь онлайн, всегда на связи. А вот религиозные праздники — одна неделя, когда можно выключить телефон и отдохнуть.
Не можем не спросить: насколько дорого в самой стране?
— Те же кофе и бургер в Саудовской Аравии и у нас могут стоить примерно одинаково, а иногда у нас даже дороже. В Саудии культ еды, много лакшери-заведений с богатой кухней. Понятно, что там уже в разы дороже. Но при желании можно поесть и за доллар. В Саудовской Аравии сильно ощущается влияние американской культуры, много фастфуда.
Если хочешь покупать хорошие продукты — помидоры, которые пахнут помидорами, не пластиковую клубнику, — это будет стоить очень дорого. В стране почти ничего не выращивают, все импортируют: морковь — из Австралии, картошка — из Египта, что-то — из Европы. Но при желании можно найти что угодно — вопрос цены. Гречка, например, $10 за 500 граммов.
Самый скромный номер в гостинице в столице Эр-Рияде будет стоить $300. Это обычный сетевой отель. Есть, конечно, гостиницы, где живут приезжие индусы и пакистанцы, но я бы не советовала заселяться туда женщине одной. Кстати, жить в одном номере неженатым парам нельзя, особенно в простых отелях. Случаются даже облавы. Закрыть на это глаза могут разве что в очень дорогих сетях.
Но веские поводы отправиться в такую мини-поездку появляются. Например, у Кати так сбылась мечта: она впервые в жизни попала на концерт Metallica. С каждым годом таких масштабных культурных событий становится все больше. Местные обожают парки развлечений — понятно, в основном крытые.
«Температура летом доходила до +54»
Климат в Саудовской Аравии — еще одно испытание на прочность.
— Там, где мы жили, рядом Красное море, поэтому чуть легче. Хотя летом температура воды такая, что кажется, будто плаваешь в супе. Там нет такой засушливой жары, как в Эр-Рияде, где летом может быть 50—60 градусов. У нас максимум — 52—54. Даже к этому можно привыкнуть! И все же летом достаточно тяжело, особенно детям. Сто метров сложно пройти по улице, все стараются перемещаться только на транспорте — от кондиционера в офисе к кондиционеру в машине.
Как с такой погодой придерживаться восточных традиций? Так как «Неом» — это государство в государстве, на самой территории можно ходить относительно свободно: подростки носят шорты и топики. Но героиня, работающая с местными, всегда одевалась закрыто: длинное платье, локти и плечи обязательно под тканью, иногда абая. Как только выходишь за калитку — в аэропорт, в ближайший город по бюрократическим делам, — обязательно нужно закрываться полностью: местные жители в этом регионе не избалованы туристами.
Наблюдалась и определенная «физическая» дистанция в общении. Нельзя прикасаться к саудовским коллегам, женщинам нельзя пожимать руку.
— Культура действительно смешанная. С одной стороны, прогрессивный образ «Неома», с другой — глубокое уважение к традициям. Многие думают: «Мы тут такие современные, никто не заметит». Но саудиты очень ревностно относятся к своей культуре. Даже если нет жестких официальных требований, желательно знать правила и вести себя очень уважительно. Например, в Рамадан меняется распорядок дня. Для экспатов завтрак и обед есть, но в офисе пить воду или кофе запрещено: это большое неуважение.
— А можно дружить или заводить отношения на работе?
— Первое ощущение — это мусульманская страна, где любые отношения вне брака караются законами. Но сейчас идет либерализация: местные уже начинают встречаться без разрешения родителей. Тем не менее в корпоративной культуре, тем более в маленьком закрытом компаунде, репутация идет впереди тебя. За тобой наблюдают. Поэтому личная жизнь — за пределами компаунда, лучше в другом городе, а то и в другой стране.
Кстати, именно так Катя познакомилась со своим будущим мужем. Он приехал на работу в Саудовскую Аравию из Алжира 20 лет назад, трудится в самой большой компании сотовой связи, не на «Неоме». Встретились они в приложении для знакомств. Свадьбу сыграли в Грузии.
— Муж живет в Эр-Рияде. А мне после пяти лет разъездов, самолетов, путешествий так хорошо дома. Сейчас у меня такой период, что я не верю в work-life balance — его не существует. Есть периоды: в приоритете или карьера, или семья. Сейчас у меня семейный период (в Беларусь Катя вернулась во время беременности третьим ребенком. — Прим. Onlíner), я хочу насладиться материнством. Где мы будем жить вместе с мужем, я не загадываю. Со своим опытом я знаю, что выживу где угодно. Но сейчас мне очень классно здесь, в Беларуси.
Когда я уезжала, многие крутили у виска: «Куда ты едешь с двумя детьми в пустыню, к саудитам?» Но азарт, умение рисковать и быть в нужном месте в нужное время, мне кажется, станут главными скилами ближайших лет. Надеюсь, моя история кого-то вдохновит. Мне 40 лет — и жизнь начинается заново.