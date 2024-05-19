Дефицит кадров в Беларуси бьет рекорды Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

19.05.2024, 13:43

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Проблему уже не решить даже экзотическими методами.

Темпы роста зарплат в Беларуси давно обогнали темпы роста экономики. Конкурируя за рабочую силу, компании повышают зарплаты даже если повышение не всегда соответствуют их финансовым возможностям.

А в это же время чиновники на самых высоких уровнях пытаются изобрести новые способы решения кадровых проблем в масштабах всей страны. Но работать все равно некому. Рынок труда в Беларуси в мае поставил новый антирекорд.

По состоянию на воскресенье количество вакансий в республиканском банке вакансий перешагнуло психологическую отметку в 150 тысяч человек. Понятно, что эта цифра не отражает всю картину.

Во-первых, не все работодатели ищут работников через республиканский банк вакансий.

Во-вторых, многие руководители прибегают к статистическим манипуляциям. Когда ради улучшения показателей просто сокращают штатные единицы.

Особенно это бросается в глаза в сфере здравоохранения. По официальным данным, на начало марта в Беларуси требовалось 6,5 тыс. врачей. По независимым оценкам, реальный дефицит составлял около десяти тысяч. Дело в том, что почти 40% белорусских врачей работали больше чем на полторы ставки. При положенных на ставку 43 рабочих часах в неделю белорусский врач в среднем работает 55 часов.

Поскольку к статистическим манипуляциям прибегают не только руководители медучреждений, не будет слишком смелым предположить, что реальный дефицит кадров в стране составляет от 200 тыс. человек. На «Гродно Азот» не хватает 750 работников, или 10% от списочного состава по состоянию на 2020 год. На МАЗе дефицит кадров по состоянию на начало апреля составлял 14%. В обрабатывающей промышленности на хватало 27 тыс. работников.

Чиновники, и даже некоторые независимые эксперты время от времени говорят о том, что ситуация на рынке труда начинает стабилизироваться. Не в том смысле, что дефицит кадров куда-то рассосался, а в том смысле, что сильно хуже уже не будет. Но эмпирические данные не подтверждают этих гипотез.

Еще на начало прошлого года количество вакансий составляло чуть меньше 100 тыс. человек. В мае прошлого года было уже 120 тысяч. На начало этого года – 134 тысячи. То есть, ситуация на рынке труда стабильно становится хуже.

При том нельзя сказать, что проблему не пытаются решить. Темп роста зарплат в стране давно уже обогнал темп роста экономики. И обогнал более чем прилично. Потому что в условиях растущего дефицита кадров предприятиям приходится конкурировать за работников. С начала года средняя зарплата в стране выросла почти на 20%. С учетом инфляции рост составил 13%. В строительстве зарплаты выросли на 24%, в машиностроении — на 22,5.

В результате в некоторых отраслях количество нанятых работников превысило количество уволенных. Но решению проблемы дефицита кадров в глобальном масштабе это, как мы видим, не помогает. Как не помогают и экзотические инициативы вроде запретов на увольнения, закрепление студентов или идеи строить жилье там, где не хватает рабочих рук. Толку его где-то строить, если рабочих рук не хватает везде.

Этих рабочих рук ведь не хватает не потому, что люди не хотят работать. Их не хватает, потому что работников в стране становится меньше. По данным МВД, только в западном направлении и только по состоянию на осень прошлого года из страны могли уехать от 200 до 350 тысяч человек. А есть же еще восточное. То есть, Россия. Где только по официальным данным работает больше 60 тыс. белорусов.

Так что ни экономическими, ни, тем более, экзотическими методами, решить проблему дефицита кадров не получится. Методы ее решения находятся в сфере внеэкономических отношений.

Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»