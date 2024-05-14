Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов

14.05.2024, 8:05

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Мир должен заставить Россию закрыть ящик Пандоры.

Российский диктатор Путин продолжает ядерный шантаж. Совместные учения в Беларуси и обустройство мест для хранения ядерного оружия — элементы этой программы

Необходимо на это реагировать? Да. Но реакция должна быть понятной российскому диктатору. Сигналы должны быть такими, которые понимает Путин. Доминирующая реакция о том, что Путин только пугает и шантажирует — это слабая позиция. И не то, что его может остановить. Поскольку это пассивная позиция, которая полагается только на «рацио», или «здравый смысл» российского диктатора.

Активная реакция на ядерные угрозы

История нас должна учить серьезному отношению к любым проявлениям угроз. Что уж говорить об угрозе ударить по стране тактическим ядерным оружием. Путин понимает, что мир физически после этого не перевернется. А его армия уже применяла неконвенционные виды оружия и их компоненты на левом берегу Херсонщины и выжигала Бахмут, Марьинку, Авдеевку на востоке.

Поэтому реакция других стран не должна оставлять диктатору право выбора, в зависимости от ситуации. Первое, что должен знать российский диктатор, — это то, что попытка применения любого ядерного оружия — это не вопрос войны России с Украиной. Это не вопрос двусторонних отношений, или их отсутствия. Путин должен понимать, что это — удар по мировому порядку и угроза для разных стран. И тех, которые пока что его поддерживают. Ведь сейчас под явными угрозами находится Украина — государство, которое согласилось, в том числе, под влиянием западных стран, передать имеющийся у нее ядерный потенциал сдерживания России. Поэтому мы являемся свидетелями того, что путинская Россия угрожает стране, которая разоружилась — в надежде, что против нее никогда не будет применено любое оружие. Тем более — ядерное. И что страны, которые поддерживали и стимулировали этот процесс, в частности США, Великобритания, и, в значительной степени — Франция и Китай, не будут стоять в стороне от таких угроз и начнут делать все возможное, чтобы Путин держал свои ядерные аргументы при себе. Поэтому заявлений о том, что российский диктатор блефует, явно маловато.

Мир должен заставить Россию закрыть ящик Пандоры, который она пытается открыть

Я надеюсь, за кулисами политики и дипломаты упомянутых стран ведут активную деятельность по нейтрализации очевидных угроз Украине ядерным оружием. И это в интересах всего мироустройства, как бы его не видели в Вашингтоне, Лондоне, Париже или Пекине. Ведь ядерные угрозы Украине открывают настоящий ящик Пандоры и делают невозможным любые усилия по нераспространению ядерного оружия на планете.

Сдержать желание и развитие технологий и усилия разведок по овладению ядерными технологиями в условиях, когда ситуация выходит из-под контроля, просто невозможно. Ядерный клуб стран — скрыто и явно, будет разрастаться в геометрической прогрессии. Стоит подумать, сколько стран уже готовы к тому, чтобы стать членами этого клуба. А сколько стран будут инвестировать свои усилия и ресурсы, чтобы получить это средство сдерживания, понимая, что в нынешнем мире больше не существует ни сил, ни союзов, ни соглашений, ни доброй воли, дабы обеспечить им необходимый уровень безопасности! И что в таком неконтролируемом мире полагаться нужно исключительно на собственные средства и возможности, какими бы они ни были. Пример разоруженной Украины, которой тандем российского и белорусского диктаторов угрожают ядерным оружием, всегда будет стоять перед глазами тех, кто принимает непростые политические решения.

Россияне подают пример ядерной эскалации с привлечением подконтрольных диктаторов, народов и территорий. Это — двойная опасность для мира

Кроме того, существует еще одно измерение этой угрозы, которой Путин пытается взять в заложники не только Украину, но и остальной цивилизованный мир. Это — комбинация, которую разыгрывают Путин и Лукашенко с якобы размещением тактического ядерного оружия на территории, фактически оккупированной Россией — Беларуси. Путин привык к подобным комбинациям, которыми он прикрывает собственные военные преступления. Помните оккупацию Крыма? Тогда российское политическое животное в Кремле убеждало мир в том, что это — не агрессия РФ. А пропаганда Москвы распространяла дезинформацию о каких-то «зеленых человечках» и «крымской самообороне». В КГБ такие комбинации по формальному отводу ответственности, думаю, прописаны в специальных учебниках. И это ничем не отличается от привлечения белорусского диктатора и территории подконтрольной России Беларуси в эту ядерную игру. Игру, в которой ни белорусская армия, ни диктатор Лукашенко не имеют никакой субъектности и ни на что не влияют. Функция самого Лукашенко в этой комбинации — только приезжать на парад к Путину и делать заявления якобы от имени Беларуси. Которой в геополитическом плане уже просто не существует. Теперь подумайте о том, что произойдет, если российскую технологию распространения ядерного оружия на подконтрольные территории применят где-нибудь в мире? Например, в Венесуэле, на Кубе, в Афганистане, на территориях, которые являются спорными между разными странами мира? Сколько Карибских кризисов придется преодолеть после этого? И какие из них могут выйти из-под контроля? То, что сейчас происходит — это не потому, что мы об этом думаем и очерчиваем реальные риски. А потому что Путин, который проиграл свой блицкриг против Украины и загнал Россию в длительную, изнурительную войну, вполне конкретно угрожает Украине ядерным оружием. И надо стать похожими на страусов, чтобы не замечать этих угроз. А если мы не страусы и планируем защитить цивилизацию, нужны вполне конкретные заявления и действия. Такие, чтобы в Москве их реально услышали. Вроде тех, которые в свое время неофициально делали и США, и Британия.

Важно делать такие разъяснения, сочетая их с активными действиями. Например, принимая на рассмотрение предложения польской стороны о возможности размещения тактического ядерного оружия на территории Польши. Напомню, что эту инициативу озвучил президент Польши Анджей Дуда.

Россия должна знать о том, что применение ядерного оружия — это не вопрос войны России против Украины. Это вопрос мировой безопасности. Путин должен знать о последствиях. Нужна и реакция Пекина, который закрывает глаза на российскую войну против Украины. Но вряд ли будет закрывать глаза на то, что будет угрожать безопасности Китая — о расползании ядерного оружия по планете, в том числе на Азиатском континенте, как реакцию на открытый россиянами ящик Пандоры, мы уже говорили выше. И еще один вопрос, важный в этом контексте. О персональной ответственности российского и белорусского диктаторов за ядерную эскалацию. Какой будет эта ответственность, как она наступит и в какой форме — пусть остается вне дипломатических протоколов. Просто пусть они об этом помнят.

Дмитрий Тузов, New Voice