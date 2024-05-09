Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? 8 Наталья Радина

9.05.2024, 15:50

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Фото: Reuters

Престарелые диктаторы могут пойти ва-банк.

В результате ядерных «учений», которые проводят Россия и Беларусь, вероятно нанесение ударов тактическими ядерными ракетами по территории Украины.

Сегодня стало известно, что Беларусь присоединяется к России на втором этапе ядерных учений. Об этом заявил в Москве российский диктатор Владимир Путин. По его словам, дано соответствующее поручение министерствам обороны и генеральным штабам двух стран.

«В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям», — подчеркнул он.

Белорусский диктатор Лукашенко подтвердил это и подчеркнул, что первый этап ядерных учений страны провели порознь.

«Но нами было принято вчера решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этапы вместе», — сказал Лукашенко. По его словам, генеральные штабы уже приступили к исполнению.

6 мая Минобороны России сообщило, что Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил Военно-морского флота (ВМФ): на них планируется отработать «вопросы применения нестратегического ядерного оружия».

Кроме того, напомним, что Россия еще в 2023 году вывела в море корабли с тактическим ядерным оружием (впервые со времен «холодной войны»).

Прошлые крупные российско-белорусские учения в начале 2022 года привели к широкомасштабному российскому наступлению в Украину, в том числе, с территории Беларуси. Не исключено, что в ходе этих совместных ядерных «учений» по территории Украины могут быть нанесены удары тактическими ядерными ракетами. Возможное место нанесения ударов - запад Украины с целью остановить поставки вооружений украинской армии в рамках американской и европейской помощи.

Я бы отнеслась к такой угрозе самым серьезном образом. Недооценка угроз в прошлом, попытка считать российско-белорусские милитаристские мероприятия блефом, уже привела к катастрофическим последствиям.

Можно спорить с экспертами насколько такой шаг целесообразен и эффективен с военной точки зрения, но то, что два безумных престарелых диктатора в войне против Украины готовы идти на любые, даже самые безумные, шаги — очевидно.

Напомню, что известный американский аналитик и историк Юрий Фельштинский давно предупреждает о вероятности нанесения ударов с территории Беларуси по странам-соседям.

Угроза нанесения ядерных ударов с территории Беларуси существенно повышает вероятность нанесения ответных ударов по военным объектам и центрам принятия решений в РБ, в том числе, по двум российским военным базам — узлу связи ВМФ РФ в Вилейке и радиолокационной станции между Барановичами и Ганцевичами, которые активно используются Россией в войне против Украины. Лукашенко подвергает угрозе жизни всех граждан Беларуси.

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org