«Как она может стоить дороже греческой?»5
- 13.05.2024, 12:57
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Цены на белорусскую клубнику шокировали минчанку.
В Минске покупательница обратила внимание на клубнику в магазине и удивилась тому, что клубника, выращенная в Беларуси, стоит дороже привезенной из Греции. Свой ролик она выложила в TikTok.
В сети ProStore стоимость белорусской клубники — 47,06 рублей за килограмм. Килограмм греческой клубники обойдется в 39,99 рублей.
«Как она может стоить дороже греческой?» — задается вопросом покупательница.
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