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«Как она может стоить дороже греческой?»

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  • 13.05.2024, 12:57
  • 2,826
«Как она может стоить дороже греческой?»

Цены на белорусскую клубнику шокировали минчанку.

В Минске покупательница обратила внимание на клубнику в магазине и удивилась тому, что клубника, выращенная в Беларуси, стоит дороже привезенной из Греции. Свой ролик она выложила в TikTok.

В сети ProStore стоимость белорусской клубники — 47,06 рублей за килограмм. Килограмм греческой клубники обойдется в 39,99 рублей.

«Как она может стоить дороже греческой?» — задается вопросом покупательница.

@likastar888 Стоимость 🍓в Минске#fyp #топтикток #топ #топчик #топчик🔥 #рекомендации #рек #ВэтотДень #мартбеларусь #минск #беларусь🇧🇾 #ценыминск #клубника ♬ оригинальный звук - LikaStar888

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