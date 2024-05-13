«Как она может стоить дороже греческой?» 5 13.05.2024, 12:57

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Цены на белорусскую клубнику шокировали минчанку.

В Минске покупательница обратила внимание на клубнику в магазине и удивилась тому, что клубника, выращенная в Беларуси, стоит дороже привезенной из Греции. Свой ролик она выложила в TikTok.

В сети ProStore стоимость белорусской клубники — 47,06 рублей за килограмм. Килограмм греческой клубники обойдется в 39,99 рублей.

«Как она может стоить дороже греческой?» — задается вопросом покупательница.