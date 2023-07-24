В Брюсселе рассказали всю правду о белорусских политзаключенных 24.07.2023, 12:52

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Белорусских узников совести необходимо немедленно спасать.

В связи с беспрецедентным давлением на политзаключенных в белорусских тюрьмах состоялся визит в Брюссель родственников белорусских узников совести. Почти полгода отсутствует какая-либо информация о лидере белорусской оппозиции Николае Статкевиче, в тюрьме подвергается пыткам активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк.

Главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина, а также Марина Адамович, супруга Николая Статкевича, и Андрей Шарендо, муж Полины Шарендо-Панасюк, провели ряд двухсторонних встреч в Брюсселе с депутатами Европейского Парламента и дипломатами ЕС.

Со стороны официального Брюсселя во встречах участвовали вице-президенты Европейского парламента Катарина Барли, Никола Бир, Отмар Карас, Хейди Хаутала, глава делегации Европарламента по Беларуси Юозас Олекас, докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштревичюс, заместитель главы комитета Европарламента по иностранным делам Витольд Ващиковский, глава парламентской ассамблеи «Евронест» Андрюс Кубилюс, вице-президент депутатской фракции Консерваторов и реформаторов Анна Фотыга, «крестная» политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк Изабель Сантуш, евродепутаты Мириам Лексманн, Виола фон Крамон-Таубадель, Анджей Халицкий, глава отдела Европейской службы внешних связей по делам Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Молдовы Дорота Длоухи-Сулига, советник Президента Европейского парламента Татьяна Мражикова.

Наталья Радина, Марина Адамович и Андрей Шарендо с вице-президентом Европейского парламента Отмаром Карасом

Андрей Шарендо рассказал о том, как его жену подвергают постоянным пыткам в лукашенковских застенках. В своем последнем письме политзаключенная Полина Шаренда-Панасюк фактически попрощалась со своими двумя детьми: 7- и 14-летним сыновьями. Только за прошедшие 10 месяцев Полина провела более 200 суток штрафном изоляторе: полуподвальном помещении без отопления, проточной воды и санузла. Выпускницу Варшавского университета, стипендиата престижной программы пост-дипломного образования Киркланда содержат в одной колонии с убийцами-рецидивистами. Политическая заключенная Полина Шарендо-Панасюк прошла через избиения и карательную психиатрию. Физические силы Полины на исходе. «Я считаю, что был дан политический заказ на убийство Полины», — сказал Андрей Шарендо и призвал ЕС добиваться ее освобождения.

Наталья Радина, Марина Адамович и Андрей Шарендо с вице-президентом Европейского парламента Отмаром Карасом

Марина Адамович сообщила, что на протяжении более, чем 160 дней нет информации о лидере белорусской оппозиции, узнике совести Николае Статкевиче. С 1994 года, когда Лукашенко пришел к власти, Николай Статкевич провел в заключении более 10 лет. Он был снова арестован накануне президентских выборов 2020 года и приговорен к 14 годам колонии особого режима. Более трех лет Николай Статкевич содержится в одиночной камере, а последние полгода от него нет писем, запрещены встречи с родственниками и адвокатом. Есть серьезные опасения относительно его состояния здоровья, у политика возникли проблемы с сердцем.

Наталья Радина, Марина Адамович и Андрей Шарендо с вице-президентом Европейского парламента Отмаром Карасом

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина заметила, что в Беларуси происходит гуманитарная катастрофа. Только за последний год в заключении умерли пятеро политических заключенных, однако число погибших может быть большим. В реальности правозащитники не знают имен огромного числа политзаключенных. В белорусских тюрьмах по разным оценкам сегодня находятся от 5 до 10 тысяч узников совести. Людей сегодня фактически убивают в тюрьмах, не предоставляя им медицинскую помощь и необходимые лекарства, подвергая давлению и пыткам. Главный редактор Charter97.org призвала европейских политиков обратить первостепенное внимание на случаи Полины Шарендо-Панасюк, Николая Статкевича, Виктории Кульши, Елены Лазарчик, Алеся Беляцкого, Николая Автуховича, Андрея Войнича, Павла Кучинского, Павла Северинца, Владимира Гундаря, Ольги Золотарь, Галины Дербыш, Ксении Луцкиной, Евгения Афнагеля, Максима Винярского, Игоря Олиневича, Геннадия Федынича, Александра Францкевича и других.

Наталья Радина, Марина Адамович и Андрей Шарендо с вице-президентом Европейского парламента Николой Бир

Наталья Радина призвала усилить давление на диктаторский режим Лукашенко: вводить новые санкции, обеспечить соблюдение уже существующих, применить в отношении режима статью 33 Устава Международной организации труда, подразумевающую торговое эмбарго. Именно отсутствие адекватных санкций против режима привело к катастрофическому ухудшению ситуации с политзаключенными.

Евродепутаты и дипломаты ЕС обещали свою поддержку белорусским политическим заключенным. Немедленно последовали заявления с требованием предоставления информации о политзаключенных, предоставлении им медицинской помощи и освобождении. Также было заявлено, что пока в Беларуси не будут освобождены все политзаключенные, о снятии санкций с режима не может быть и речи.

С главой Делегации Европарламента по Беларуси Юозасом Олекасом

С депутатом Европарламента от Словакии Мириам Лексманн

С заместителем главы комитета Европарламента по иностранным делам Витольдом Ващиковским

С «крестной» политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк, депутатом ЕП от Португалии Изабель Сантуш

С советником Президента Европейского парламента Татьяной Мражиковой

С вице-президентом Европарламента по вопросам прав человека Хейди Хауталой

С депутатом Европарламента от Германии Виолой фон Крамон-Таубадель

С главой парламентской ассамблеи «Евронест» Андрюсом Кубилюсом

С вице-президентом депутатской фракции Консерваторов и реформаторов Анной Фотыгой

С депутатом Европарламента от Польши Анджеем Халицким

С главой отдела Европейской службы внешних связей по делам Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Молдовы Доротой Длоухи-Сулига

С вице-президентом Европейского парламента Катариной Барли

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