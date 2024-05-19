Майкл Бонер: У Киева есть реальный шанс выиграть войну 19.05.2024, 22:47

Американский эксперт перечислил, что нужно для победы над РФ.

Несмотря на то, что российские оккупанты превосходят ВСУ по численности и вооружению, у Киева все еще есть реальный шанс выиграть войну.

Такое заявление сделал военный аналитик центра RAND Corp Майкл Бонер. Он отметил, что за время войны «никто еще не выдвинул потенциальную теорию победы», пишет Business Insider. По данным эксперта, для победы Украины ее союзники - США и Евросоюз, вынуждены будут тратить от $54 до $72 млрд в год на производство достаточного количества ракет и артиллерийских снарядов, чтобы ВСУ смогли пойти в наступление.

У этой потенциальной формулы победы Украины есть две предпосылки. Одной из них является то, что ВСУ накапливают мощные наземные боевые силы, способные разгромить примерно 500 тыс. российских солдат.

При этом Бонерт указывает на исследование, проведенное RAND в 2015 году, которое предполагает, что Украина может вернуть свою территорию. В рамках этого исследования эксперты проанализировали, насколько большие силы нужны НАТО, чтобы выбить армию РФ в случае вторжения в страны Балтии и на территорию Балкан.

«По нашим оценкам, потребуются еще 14 бригад и сопровождающие их средства, возможно, 6 бригад и 86 тыс. солдат в общей сложности прибудут из США, а также 8 бригад и такое же количество военнослужащих от союзников по НАТО, а также сил для поддержки с воздуха и на море», - говорилось в выводах исследования 2015 года.

По мнению Бонерта, балтийский сценарий имеет сходство с ситуацией, с которой Украина сталкивается сегодня.

Однако собрать 21 бригаду примерно по 4000 солдат в каждой, а также обучить и оснастить их по стандартам НАТО будет непросто. «Для сравнения: 21 бригада - это примерно 50–60% армии США. Или придется взять эквивалент британской, немецкой или французской армии, обучить их и предоставить им 100% всего необходимого снаряжения», - отметил Бонерт.

При этом аналитик считает, что Украина может провести мобилизацию для ударной группы, способной начать решающее наступление. «Если бы им пришлось проводить ротацию сил в течение примерно двух лет в сочетании с новым призывом на военную службу, они, вероятно, смогли бы переоборудовать достаточное количество бригад», - высказал мнение Бонерт.

Сейчас самой большой проблемой Украины является не нехватка мобилизированных, а нехватка вооружения и боеприпасов. «Большинство батальонов до сих пор не полностью оснащены. НАТО должно дать обещанное», - указал Бонерт.

Это поднимает другой важный вопрос: сколько боеприпасов нужно Украине? Хотя танки и беспилотники были полезны в войне, наиболее разрушительным оружием была артиллерия и управляемые ракеты большой дальности. Однако это вооружение пожирает огромное количество гаубичных снарядов или дефицитных ракет.

По словам Бонерта, РФ отправляет на войну в Украину 25-30 тыс. новых военнослужащих в месяц. Это означает, что Украина должна убивать примерно 30 тыс. оккупантов в месяц, или около 1000 в день, чтобы подорвать мощь РФ. Эксперт обратил внимание, что в этом году ВСУ ликвидируют от 800 до 1000 россиян за сутки, несмотря на то, что «не хватает боеприпасов».

Он отметил, что при наличии достаточного количества боеприпасов ВСУ могли бы нанести достаточные потери для РФ.

Также Бонерт оценил стоимость боеприпасов для двух сценариев: один, при котором Украина будет продолжать обороняться, и другой, при котором она перейдет в наступление.

Он начал с плана Минобороны Эстонии на 2023 год, в котором изложена дорожная карта для победы Украины над РФ. «Войну можно выиграть в течение следующих трех лет или меньше, корректируя и увеличивая объемы военной продукции НАТО и помощь Украине, а также навязывая РФ перспективу невыносимого уровня истощения», - считают в Эстонии.

Эстонцы подсчитали, что ВСУ понадобится постоянный поток боеприпасов, в который входят 2,4 млн артиллерийских снарядов, 4800 ракет ПВО, способных защитить города от российских ракет, и 8760 управляемых бомбардировочных ракет в год. Но этот перечень не охватывает средства ППО, которые могут понадобиться Украине для фронтовых войск, отметил Бонерт.

В целом, по оценкам Бонерта, потребуется $20-$35 млрд в год, если Украина будет продолжать обороняться, и $54-$72 млрд в год, если ВСУ перейдут в наступление. Но и эти цифры неполные. «Сюда не входит обучение, поддержка и оборудование. Это большие деньги, но на самом деле примерно столько же США потратили на Ирак и Афганистан в течение 15 лет подряд», - констатировал эксперт.

Бонерт считает, что НАТО может удовлетворить потребности Украины. США, например, планируют произвести 14 тыс. ракет GMLRS в 2025 году и могут производить до 700 крылатых ракет в год. Америка и НАТО вместе производят около 4600 зенитных ракет в год. А то, что союзники Украины не могут произвести сами, они смогут купить у других стран. «Это вполне осуществимо. Просто потребуются деньги», - подчеркнул Бонерт.

Он отметил, что обширные украинские запасы боеприпасов частично компенсируют нехватку военных. «По сути, вы заменяете людей металлом. Но потребуется довольно значительное увеличение западных пожертвований», - сказал он.