Неожиданные последствия ударов по российским дата-центрам 1 Петр Олещух

14.10.2026, 15:06

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Петр Олещух

Будет ли этот шанс использован?

Последние удары по российским дата-центрам и, в частности, по дата-центрам «Яндекса» привели к совершенно неожиданным на первый взгляд последствиям.

Первоначально все эти удары со стороны Украины выглядели просто ответом на соответствующие действия России, которая не так давно начала систематическую охоту за украинскими дата-центрами, в частности в столице Украины — Киеве, а также в других городах. Россия даже издевательски, устами своего Министерства обороны, назвала эти атаки «информационным детоксом» Украины.

При этом российские планировщики не учли один очень простой факт: если в Украине дата-центры сравнительно небольшие и преимущественно частные, то в России соответствующая инфраструктура связана с крупнейшими информационными монополиями, такими как, например, «Яндекс».

Монополистический статус «Яндекса» на российском рынке информационных технологий привел к тому, что и дата-центры у него совершенно исполинские. Причем они обеспечивают целый ряд дополнительных функций, одна из которых оказалась весьма неожиданной.

В частности, аналитики интернет-пространства обратили внимание на резкое падение активности политических ботов в сетевой коммуникации. После того как Украина нанесла удары по трем крупным дата-центрам «Яндекса», в сети начали буквально растворяться сторонники «Альтернативы для Германии», радикальные трамписты, а также многочисленные «поляки», которые активно выступали против украинцев, и «украинцы», которые столь же активно выступали против поляков.

То же самое касается и целого ряда других деструктивных движений в современном мире.

Ситуация выглядит следующим образом: Россия просто банально использовала инфраструктуру своего информационного монополиста для размещения целых ботоферм, которые преследовали довольно-таки прозаичные цели.

До сих пор многие считают, что боты в информационном пространстве — это некие виртуальные агитаторы, которые просто стремятся кого-то в чем-то убедить. На самом деле боты в современном мире чаще всего используются совершенно для других целей.

По большому счету, они никого не пытаются переубедить. Они просто играют на эмоциях, вносят раскол, стравливают людей между собой, стимулируют деструктивные дискуссии и, в целом, деструктивные процессы в обществе.

Российские боты вовсе не пытаются убедить кого-то в том, что Путин или Россия — это нечто прекрасное. Нет, они просто дискредитируют общественные институты западных стран, подрывают устои общества, разрушают общественное доверие и стимулируют внутренние конфликты.

И, как оказалось, все это можно сравнительно легко остановить точечными ударами по российским дата-центрам.

Потому что, как выясняется, значительная часть деструктивных сил, действующих в западном информационном пространстве, на самом деле существует благодаря российской виртуальной инфраструктуре. И это очень показательно.

Украина в очередной раз оказывает большую услугу западным обществам, которые годами страдают от деструктивных российских практик, но зачастую ничего с этим сделать не могут, да и не особенно хотят.

И тут приходит Украина и своими эффективными ударными санкциями в очередной раз дает европейским политикам определенный шанс подготовиться к новым атакам и диверсиям со стороны России.

Будет ли этот шанс использован — сказать сложно. Однако факт остается фактом: в современном западном политическом дискурсе оказалось слишком много ботов и слишком мало смысла.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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