Полковник ВСУ: Из Беларуси в Украину заходит спецназ 4 17.05.2024, 14:26

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Сергей Грабский

ССО ищут слабые места.

Белорусские железнодорожники сообщают, что органы военных сообщений Беларуси и России ведут активное взаимодействие по вопросам организации переброски железнодорожным транспортом на территорию нашей страны российской военной техники, боеприпасов и личного состава военнослужащих.

С чем может быть связана эта переброска? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, полковником запаса Вооруженных сил Украины Сергеем Грабским:

— Если брать самый простой вариант, исходя из сегодняшней ситуации на линии фронта, то речь идет о подготовке к учениям. Российский контингент перебрасывается для участия в учениях и, в общем-то, это плановые мероприятия.

Если рассматривать другие теории, то мы не можем исключать, что по итогам учений будет принято решение оставить указанный контингент на территории Беларуси.

Есть одно «но», которое нас сдерживает от каких-то сверхмыслей о развертывании контингента. Понимаете, если говорить о создании какой-то группировки, то необходимо также иметь подтверждение того, что создается материально-техническая база, где эти войска будут размещаться.

Это же не компьютерная игра: люди должны где-то жить, что-то есть и так далее. Таких вещей мы не наблюдаем. Время же покажет, о каком именно алгоритме действий идет речь: то ли это учения (краткосрочное пребывание), то ли это долговременное пребывание.

— Насколько армия Лукашенко представляет опасность? Многие ее недооценивают, говорят о слабости. Как выглядит ситуация на самом деле?

— Давайте будет откровенными: ни о какой армии Лукашенко речи не идет, а о белорусском корпусе российской армии. Я настаиваю именно на этом, потому что мы знаем, что истинные патриоты Беларуси сейчас сражаются на стороне Украины. Речь идет об оккупационном корпусе коллаборантов.

Исключается возможность самостоятельных действий белорусского корпуса против Украины или стран-членов НАТО. Безусловно, речь идет о совместных действиях данного белорусского корпуса с российскими войсками как подразделения, обеспечивающего дополнительный ресурс.

Здесь вы абсолютно правы, мы ни в коей мере не рассматриваем вопрос недооценки этого белорусского корпуса. Ведь с апреля 2022-го года мы наблюдаем постоянные мероприятия по усилению боевой и мобилизационной готовности этого подразделения.

Мы можем предположить, что указанные мероприятия говорят об увеличении возможностей этого корпуса как минимум в два раза.

Подчеркну еще раз, что речь идет не о самостоятельных действиях этого корпуса, а именно как дополнительного элемента к группировке российских войск.

— В одном из интервью вы говорили о том, что на территорию Украины из Беларуси заходят ДРГ. Продолжаются ли эти заходы? С какой целью осуществляются эти действия?

— Постоянное наличие подразделений спецназа этого корпуса возле границ Украины является более чем веским свидетельством того, что они осуществляют (это обязанность любого такого подразделения) разведывательные действия на территории Украины, зондируя возможности. Проверяя слабые места и тестируя их, если таковые есть.

Мы не знаем, нашли они что-то или нет, потому что работа ведется. Понимаете, в Украине давно ситуацию на границе с Беларусью воспринимаю как неспокойную, как элемент фронта борьбы против РФ, которая оккупировала Беларусь.

В этом случае нельзя не рассматривать работу диверсионных подразделений этого корпуса против Украины. Но на сегодняшний день речь не идет о том, что мы видим какие-то серьезные признаки подготовки к введению каких-то агрессивных действий именно по этому направлению. В ближайшие 3-5 месяцев мы не видим оснований, которые могут говорить о развязывании нового фронта с территории Беларуси.

Отмечу, что на сегодняшний день мы не имеем оснований и необходимости наносить удары по объектам по территории Беларуси. Это стягивание наших ресурсов, это довольно сложная игра, у нас нет столько возможностей, которые могли бы обеспечить беспрепятственное подавление любого объекта.

Тем более, что в отношении НПЗ, которые используются россиянами, мы имеем другие опции. Например, нанесение ударов по Смоленску, который является транспортным хабом.

Но, безусловно, в случае развязывания каких-либо агрессивных действий с этого направления (а мы его рассматриваем как потенциально угрожающее), ответ будет безусловным.