Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной! 2 16.05.2024, 12:01

1,916

Наталья Радина

Фото: «Белсат»

Статья главного редактора сайта Charter97.org вышла в ведущем польском издании.

«В белорусском обществе сохраняется ненависть к режиму и непринятие войны в Украине», — под таким заголовком в издании «Gazeta Wyborcza» опубликована статья главного редактора сайта Charter97.org Натальи Радиной.

Белорусская журналистка считает, что перемены в Беларуси неизбежны. В своей статье она призывает польские власти усиливать санкционное давление на режим Лукашенко и помогать белорусскому гражданскому обществу и СМИ.

Сайт Charter97.org приводит перевод статьи на русский язык:

— Накануне 2020 года я говорила многим знакомым политикам и журналистам в Польше, что Лукашенко проиграет предстоящие президентские выборы, и в Беларуси неизбежно будет революция. Тогда мне никто не верил. Даже дипломаты, работающие и живущие в Минске, уверяли меня, что диктатура по-прежнему стабильна и никаких протестов в стране не будет. Они ошиблись, и политикам пришлось буквально на ходу переобуваться и перестраивать отношения с соседней страной.

Сейчас я наблюдаю в польском обществе примерно такие же настроения, как и накануне революционных событий 2020 года. Беларусь кажется полякам каким-то безнадежно потерянным краем, который находится под полным влиянием Москвы, и никаких перемен там ожидать не приходится.

И я снова хочу сказать, что это ошибка, потому что перемены в Беларуси неизбежны. В отличие от России, где ситуация гораздо сложнее из-за лояльности большинства электората режиму Владимира Путина, в Беларуси власть Александра Лукашенко не имеет поддержки народа. Да, диктатор пока остается у руля, но исключительно благодаря военной и финансовой поддержке со стороны Кремля. Поддержка эта отнюдь не гарантирована в перспективе, ведь Россия вынуждена сегодня тратить на войну в Украине огромные ресурсы.

Белорусы остались прежними, такими же, как на кадрах, которые в 2020 году облетели весь мир — европейским народом, который жаждет свободы. К сожалению, протесты при тоталитаризме и фактической российской оккупации в стране пока невозможны, но в обществе сохраняется ненависть к нелегитимному режиму и полное неприятие войны против Украины.

Сегодня на первый план выходит политика Запада в отношении Беларуси, и именно она имеет решающее значение.

Я более 25 лет работаю журналистом и хорошо помню все периоды потепления и охлаждения отношений Лукашенко с Западом. К сожалению, западная политика в отношении моей страны всегда строилась по принципу «новое — это хорошо забытое старое». Практически после каждых президентских выборов, которые диктатор бессовестно фальсифицировал и последующих массовых репрессий, вводились санкции. Как правило, они были недостаточны и носили скорее символический характер: например, визовые ограничения для чиновников и сотрудников карательных органов. Через год-два максимум объявлялось, что «санкции не работают» и надо все же идти на контакт с правительством, чтобы таким образом «оттянуть» Лукашенко от Москвы и заставить его пойти на некоторую либерализацию.

Как правило, на политическую ситуацию внутри страны это не оказывало никакого влияния, хотя на словах западными политиками постоянно декларировалась поддержка демократии и свободы в нашей стране. Но что действительно развивалось в результате этих контактов, так это торговля, которая с учетом счастливого географического положения Беларуси шла полным ходом. Мы все хорошо помним, как активно с 2014 года через территории Беларуси шли западные товары в Россию, несмотря на введенные за оккупацию Крыма и Донбасса санкции, какими большими были объемы поставляемых в Беларусь, в том числе, польских продуктов. И отсутствие демократии и политические репрессии никак не могли помешать этому процветающему экономическому сотрудничеству.

Но грянул 2020 год и, казалось, что тот чудовищный беспредел, который устроил Лукашенко, расправившись на глазах у всего мира с мирными протестующими, положит конец нерешительности западных политиков, что будут введены действительно сильные экономические санкции, которые помогут разрушить диктатуру. Однако первые экономические ограничения против режима стали вводиться слишком поздно: первые реальные санкции (визовые ограничения не имеют значения) были введены только в мае 2021 года, когда Лукашенко совершил прямой террористический акт, посадив в Минске самолет международной авиакомпании ради ареста блогера на его борту. Но гражданские протесты тогда уже были подавлены, и белорусские тюрьмы стали заполняться тысячами политзаключенных.

Впоследствии экономические ограничения против режима вводились за так называемый миграционный кризис и спланированные режимом атаки границ с Польшей, Литвой и Латвией, и, наконец, в 2022 году, когда с территории Беларуси в Украину вошли российские войска и начался ракетных обстрел украинских городов.

Сегодня западным политикам важно сделать выводы из ошибок прошлого и выработать действенную стратегию в отношении Беларуси. Никакие переговоры с диктатором невозможны. Лукашенко сегодня настолько слаб и зависим от Путина, что потерял возможность для проведения сколько-нибудь самостоятельной политики. Кроме того, события 2020 года и массовые протесты против очередной фальсификации выборов посеяли в нем такой страх, что только наивный может рассчитывать на какое-либо ослабление политических репрессий внутри страны. Разрушить его может победа Украины в войне, которую он ведет вместе с Путиным вот уже третий год, а также консолидированная сильная политика Запада.

Только мощные экономические санкции, жесткое следование введенным ограничениям, блокировка всех путей обхода этих санкций частным бизнесом и третьими странами могут самым серьезным образом повлиять на разрушительные процессы, которые уже происходят в Беларуси.

Ни в коем случае нельзя снимать санкции с белорусского калия, который является основным белорусским экспортным товаром, мотивируя это гипотетическим голодом в странах Африки. Голода в Африке не будет, хватит мировых запасов этого удобрения, а вот война против Польши в результате укрепления пророссийского марионеточного режима в Минске станет вполне вероятной. Думаю, стоит напомнить, что накануне полномасштабной войны Украина ставила рекорды в торговле с Беларусью, закупая в массовом порядке и нефтепродукты с белорусских НПЗ, и калийные и азотные удобрения, хотя после 2020 года нам так нужна была украинская солидарность, так важно было не финансировать этот террористический режим. В итоге монстр, напитавшийся в том числе украинскими ресурсами, напал и это привело к огромным человеческим жертвам.

Помимо санкций, которые необходимо усиливать, важно, на мой взгляд, оказывать поддержку белорусским независимым медиа и правозащитным организациям. Донесение независимой информации до белорусов внутри страны и поддержка политических заключенных являются важнейшими направлениями работы для белорусской демократических сил. Польша давно является хабом и убежищем для белорусских независимых медиа, потому что близость к Беларуси позволяет наиболее эффективно вести работу. И сайт «Хартия-97», главным редактором которого я являюсь, всегда был и будет благодарен Польше за возможность свободно работать для своей страны. Мы всегда будем благодарны за помощь, которую нам оказывает польское правительство и фонды, однако чрезвычайно важно эту помощь не сокращать, а увеличивать, потому что значение работы независимых белорусских журналистов огромно. Белорусское общество находится под таким прессом преступной путинской и лукашенковской пропаганды, что свободное независимое слово просто необходимо для сохранения людьми ясного ума и понимания перспективы будущего, которое у Беларуси, безусловно, должно быть европейским.

Я верю, что Беларусь станет свободной. И прошу вас, дорогие польские друзья, верить вместе со мной. Не отворачивайтесь от белорусов. Наш путь не простой, но я убеждена, что, как и поляки, мы добьемся своей цели — жить в свободной и независимой стране. Нам только нужна солидарность, та самая знаменитая на весь мир Польская Солидарность, которая всегда была для нас примером. Это то, на чем стоим, это наша общая опора, наше общее дело (nasza rzecz pospolita).

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram