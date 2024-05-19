Появились новые детали о ситуации под Харьковом 19.05.2024, 22:38

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ВСУ отбили часть позиций.

Россия продолжает вести наступательные действия на Харьковском направлении, рассказал в эфире телемарафона спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин.

«Сейчас на Харьковском направлении ситуация остается сложной, она динамично меняется. Нашим Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию в городе Волчанск, продолжаются контрударные действия и в других районах и на границе Харьковщины. Враг пытается прорвать оборону в направлениях населенных пунктов Волчанск и Зеленое. Враг хочет захватить Волчанск с последующим выходом к Белому Колодезю с развертыванием наступления в тылы наших подразделений», - рассказал Волошин.

Он также рассказал о ситуации в районе Липцы Харьковской области: «На Липцах ситуация стабилизирована, Силы обороны ведут активные боевые действия. Заставили значительно уменьшить эффективность российских оккупантов, частично вернули позиции, захваченные врагом и смогли даже на тех направлениях взять в плен оккупантов».

По словам Волошина, российские захватчики сочетают наземные штурмы с авиаподдержкой, в частности, используя УАБы.

«За прошедшие сутки две управляемые авиабомбы были сброшены по Харькову, пять по Веселому и четыре по населенному пункту Липцы. Предварительно, общие потери врага на этом направлении за минувшие сутки составили 125 человек, уничтожено 31 единицу техники и вооружения врага. А также, три танка, шесть пушек и миномет. Также, было уничтожено 15 укрытий противника», - рассказал Волошин.