закрыть
19 мая 2024, воскресенье, 22:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Госдеп США намерен воспользоваться правом конфисковать российские активы

3
  • 19.05.2024, 22:03
  • 1,338
Госдеп США намерен воспользоваться правом конфисковать российские активы

Принято важное решение для Украины.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки (США) намерены воспользоваться правом конфисковать замороженные российские активы в Штатах. Соответствующие полномочия были утверждены Конгрессом.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США. Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Х.

«Конгресс дал нам полномочия конфисковать российские активы в США, и мы намерены этим воспользоваться», — говорится в сообщении.

Госдеп планирует по этому вопросу сотрудничать со странами G7. Это нужно для того, чтобы российские средства пошли именно на компенсацию для Украины.

«Мы работаем с партнерами по G7, чтобы убедиться, что обездвиженные суверенные активы России используются для компенсации ущерба, который Путин продолжает наносить Украине», — пишет пресс-служба Госдепа.

В Госдепе еще в начале мая сообщали, что российские активы должны работать на Украину. Отметим, что в Штатах заморожены активы на сумму около 5 миллиардов долларов. Значительно больше на территории Евросоюза — более 260 млрд. Именно поэтому вопросы конфискации обсуждают с партнерами.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов