Госдеп США намерен воспользоваться правом конфисковать российские активы 3 19.05.2024, 22:03

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Принято важное решение для Украины.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки (США) намерены воспользоваться правом конфисковать замороженные российские активы в Штатах. Соответствующие полномочия были утверждены Конгрессом.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США. Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Х.

Congress has given us the power to seize Russian assets in the U.S., and we intend to use it.



We are working with @G7 partners to see that Russia’s immobilized sovereign assets are used to remedy the damage Putin continues to cause in Ukraine. - @SecBlinken pic.twitter.com/QxJl1cwQYO — Department of State (@StateDept) May 19, 2024

«Конгресс дал нам полномочия конфисковать российские активы в США, и мы намерены этим воспользоваться», — говорится в сообщении.

Госдеп планирует по этому вопросу сотрудничать со странами G7. Это нужно для того, чтобы российские средства пошли именно на компенсацию для Украины.

«Мы работаем с партнерами по G7, чтобы убедиться, что обездвиженные суверенные активы России используются для компенсации ущерба, который Путин продолжает наносить Украине», — пишет пресс-служба Госдепа.

В Госдепе еще в начале мая сообщали, что российские активы должны работать на Украину. Отметим, что в Штатах заморожены активы на сумму около 5 миллиардов долларов. Значительно больше на территории Евросоюза — более 260 млрд. Именно поэтому вопросы конфискации обсуждают с партнерами.