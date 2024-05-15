Взять кремлевскую высоту Владимир Халип

15.05.2024, 13:17

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Владимир Халип

По законам военного времени.

Все шло по плану. На исходном рубеже развертывались войска. Подтягивались резервы. И в успехе грядущей операции никто не сомневался. Тем более, приказ был до крайности прост и понятен: взять Харьков. Ходили слухи, что такую задачу поставил вождь персонально. Попробуй не выполнить!.. А потому на это опасное направление бросили тридцатитысячную группировку. В исходе штурма сомнений быть не могло. Вся страна, уставшая от пожаров и наводнений, затаив дыхание, ждала вестей с фронта. Но никто не учел, что на дворе месяц май. Коварный и непредсказуемый. И все так непрочно, так зыбко.

Ударили внезапно нежданные холода. А потому инаугурация прошла точно по замыслу, но без должного энтузиазма. Кремлевский полк, которому пришлось выполнять в этот день соответствующие обязанности, промерз до костей под ледяным дождем, накрывшим место помпезного действия. Военнослужащие с нескрываемой завистью следили за громадным зонтом, который повсюду следовал за виновником торжества. А ливень, смешанный со снегом, злорадно отыгрывался на всех, кто этой чести удостоен не был.

Провести работу над ошибками и уверенно взять реванш предполагалось в день парада. Все, еще с раннего утра поспешившие к пункту пропуска, были уверены, что именно там, на Красной площади, произойдет что-то невероятное, грандиозное и величественное. Возможно, покажут только что произведенное военпромом чудо-оружие. Запустят ракету на Марс. Или объявят ту самую новость с фронта, которую страна так терпеливо ждала у телевизора. Всем же было давно известно, что вождь не просто так вступил в свой пятый срок. Именно сейчас, с этой кремлевской высоты, начинается путь страны к подлинному величию. А потому…

Только вот никакого «потому» в тот день не было. Только все тот же лютый холод. Все тот же дождь вперемешку со снегом. Может быть, потому и этот парад показался каким-то скомканным. Прошла давняя тридцатьчетверка. Прошли за ней какие-то бронемашины нынешних времен. Провезли и какую-то дурынду в сигарообразном контейнере, символизирующую грозный атом. А дальше – представители всех родов войск. И даже казаки. Иногда шел все тот же колючий дождь. И журналисты кремлевского пула очень жалели каких-то девушек в коротких белых юбочках, четко печатавших солдатский шаг на этом параде. У китайцев есть такие военнослужащие в подобной форме. Так разве путинские войска могли бы себе позволить отстать от пекинской моды?

Озябшая публика бурной радости не выказывала. Да и все это казенное мероприятие напоминало не столько триумфальное торжество, сколько чекистскую операцию. И точно, месяц май настойчиво показывал свой нрав. На кремлевской высоте вроде бы все было спокойно. Дроны не прилетали. И новый Матиас Руст застрял где-то в далеком прошлом.

Однако совсем неподалеку, в министерстве обороны, уже вовсю шла свирепая зачистка. Дело житейское. Там крутились такие деньги, что военные чины не устояли, поддались реликтовым привычкам. Кого-то соблазнил персональный домишко в тысячу квадратов, а кого-то дворянская усадебка в излучине реки.

Следователи и прочие стражи закона действовали решительно. И крутое министерство с необузданным бюджетом стало почти неузнаваемым. Возглавил его человек, который даже в армии не служил. Где-то за пределами воинственных земель это обычная практика, но в стране, встающей с колен, это что-то неслыханное. Но Путин не был бы Путиным, если бы не прошелся заодно и по окрестностям. Как говорили в старину, полетели папахи. И те, кто по советским меркам были всем, стали практически ничем. Им оставалось только робко ждать пенсии да еще следить за вестями из-под Харькова. И старая сказка о соперничестве кремлевских башен утратила свой смысл. Какие башни на этой коварной высоте?..

А в сети еще можно было найти застрявший сюжет. Обычный. Снятый случайно. Можно сказать, бытовой. Где-то в зоне недавних боев идет российский солдат. И снимет то, что попадает в объектив его мобилы. Редкая лесополоса, изуродованная артобстрелом. И повсюду – тела убитых военных. Врассыпную. В разных позах, как их застала смерть. Кто-то скрючившись от последней боли, уткнулся лицом в землю. А кто-то - устремился невидящим взором в небо. Изуродованные взрывами тела. Разбухшие неимоверно под солнцем. Забытые. Не погребенные. Списанные в расход. Статистика и только. А тут еще этот непрошенный оператор. Похоже, солдат еще необстрелянный. Потому и впечатлен, снимает. Возможно, увидел впервые обратную сторону того, что у них приказано называть «спецоперацией». И он чему-то удивляется, чудак.

На той, уже далекой войне, которая унесла то ли двадцать миллионов жизней, то ли еще больше, были раненые, искалеченные, убитые. И в сводках и документах не стеснялись их так называть. А у новых вождей появилась своя железная конструкция – «груз двести». Какой прогресс. До такого даже Сталин с Гитлером не додумались. Иные времена, иные нравы. Однако и эта война уже обретает зловещий размах и силу. И то ли еще будет.

Но терпеливая страна покорно идет на убой. И ждет новостей из-под Харькова. Никакого выхода пока не предвидится. Кремлевскую высоту штурмуют прокуроры, сыщики и штатские экономисты. Чтобы унять воров и отладить принципиально новую схему финансовых потоков. По законам военного времени. Эти законы просты и конкретны.

Все деньги – в один карман.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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