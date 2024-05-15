Война кланов: в Минобороны России началась «зачистка» 15.05.2024, 12:21

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Что происходит после смены Шойгу на Белоусова?

Суд в Москве арестовал начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Следственный комитет обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. При Шойгу Юрий Кузнецов руководил управлением кадров Минобороны России и занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, которое занимается вопросами службы защиты государственной тайны. В его ведении находятся специальная связь, шифрование и военная цензура.

Анонимные каналы утверждают, что арест генерала связан с этим периодом его работы. Месяцем ранее ФСБ задержала другого заместителя Сергея Шойгу – Тимура Иванова. На него завели дело о взятке в миллиард рублей, но некоторые юристы полагают, что в деле может фигурировать и государственная измена. Кто стоит за арестами помощников Шойгу, с каких перестановок в Министерстве обороны начнет Андрей Белоусов и что будет с кланом Шойгу, на «Радио Свобода» обсудили политик Геннадий Гудков и политолог Николай Петров.

Начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов арестован по делу о коррупции, сообщил утром 14 мая Следственный комитет. Генерала арестовали по обвинению в получении взятки. В ходе обысков у него обнаружены и изъяты деньги на сумму более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, утверждает СК. Кузнецова подозревают во взятке, связанной с реконструкцией профильного Краснодарского училища связи, сообщил изданию «Ведомости» источник, близкий к Минобороны.

Кузнецов был назначен на должность начальника Главного управления кадров Минобороны России в мае 2023 года. С 2010 по 2023 год занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил России. Оно занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Министерства обороны – заведует специальной связью, шифрованием и военной цензурой. Анонимные каналы утверждают, что арест генерала связан с этим периодом его работы. В 2020 году по делу о коррупции был арестован замглавы российского Генштаба генерал-полковник Халил Арсланов. Его обвинили в хищении 6,7 миллиарда рублей. Речь шла о поставках по завышенным ценам телекоммуникационного оборудования. Частично оно находилось и в зоне ответственности Кузнецова, пишут российские СМИ.

Наиболее важные перестановки в российском министерстве обороны начались в минувшем месяце. 23 апреля Следственный комитет сообщил о задержании заместителя главы министерства, генерала Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Иванов курировал военно-строительный комплекс. На следующий день Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил генерала под арест до 23 июня. Вместе с ним на два месяца арестовали ещё одного обвиняемого по делу – предпринимателя Сергея Бородина. 25 апреля стало известно об аресте третьего обвиняемого – учредителя компании "Олимпситистрой" Александра Фомина. Ему вменяют в вину дачу взятки. 12 мая появилось официальное сообщение о смещении Шойгу с поста министра обороны. Он получил новое назначение – пост секретаря Совета безопасности России, вместо Николая Патрушева.

Издание Forbеs пишет, что Андрей Белоусов пришел на госслужбу сравнительно поздно. В 2000 году он основал Центр макроэкономического анализа и прогнозирования, который тогда получал финансирование от США. Карьера Белоусова во власти началась в 2006 году – он стал заместителем министра экономического развития при Германе Грефе. А в 2008 году начал тесно работать с Владимиром Путиным, заняв должность главы департамента экономики и финансов в его правительстве.

Начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним арестован и предполагаемый взяткодатель. При этом российские СМИ освещают арест Кузнецова не столь активно и последовательно, как арест заместителя министра обороны России Тимура Иванова. О том, с чем это может быть связано, говорит оппозиционный политик Геннадий Гудков:

– Следственный комитет получил зеленый свет на все, что связано с Ивановым и его подчиненными: они должны дать показания на начальника, а начальник должен быть наказан. Поэтому в окружении Тимура Иванова проводятся всякие обыски и аресты, о которых ставят в известность общественность. Мои источники говорят, что в связке с Ивановым идет бывший руководитель Московской области, вице-премьер и кто-то еще. Якобы это месть за попытку поменять руководство Московской области, которую инициировал чуть ли не сам Шойгу, который, видимо, недооценил последствия этого скандала. Вроде бы вся операция в отношении Тимура Иванова проводится с его подачи. Но, как мы видим, министр не удержался в седле, смещен на должность секретаря Совета безопасности, где он не утратил своей связи с Путиным. А Тимур Иванов, видимо, будет жертвой межклановой разборки.

Думаю, это никак не связано с реальной борьбой с коррупцией, потому что в России идет борьба за коррупцию, за возможность расставить своих людей на самые хлебные места и самые мощные финансовые потоки. В России коррупция – это не преступление, а карьерное достижение. Все рвутся к коррупционным местам, потому что коррупция является цементирующей основой всей системы власти. Но эта же коррупция используется и для сведения счетов, когда меняется баланс сил между кланами, или кто-то совершает какие-то непростительные аппаратные ошибки, или берет не по чину. Борьба за коррупцию постоянно плодит жертвы разборок. Так что никакой борьбы с коррупцией в России быть не может, – полагает политик Геннадий Гудков

О том, что будет происходить в министерстве обороны России после ухода Шойгу и назначения Андрея Белоусова, и каких изменений можно ожидать в российской политической системе в целом, говорит политолог Николай Петров:

– Я думаю, что у тех перестановок, которые мы сегодня обсуждаем, есть как минимум два измерения: есть измерения персональные, а есть измерения системные. Мне кажется, что все то, что сегодня происходит с Минобороны и в Минобороны, – это вполне системная вещь, которая может оказаться эффективной. С одной стороны, это лучшее выстраивание ВПК и военной экономики в целом, чем будет заниматься Белоусов. С другой стороны, военным будет предоставлено больше свободы и позволит уйти от трений и конфликтов, которые были связаны с неким двоевластием внутри Минобороны в связи с войной. Задача Белоусова, как я понимаю, – обеспечить максимально эффективное и контролируемое расходование денег и стать подпоркой этой войны. А задача Герасимова и военной корпорации в целом – вести эту войну, не оборачиваясь на вмешательство ни президента, ни кого бы то ни было еще. То есть у них свобода рук не в том, как тратить эти деньги, а в том, как решать военные задачи.

– Ожидать ли новых арестов среди приближенных к Шойгу и к чему приведут перестановки в Минобороны?

– Я думаю, что это все может продолжаться, и довольно серьезно. Минобороны, особенно в ситуации войны - это сложная структура, в которой довольно тяжело контролировать и учитывать расходы. Поэтому здесь этот процесс может затянуться. И вовсе не обязательно, что «плохих» заменят на «хороших». Сам по себе механизм репрессий позволяет укреплять контроль над корпорацией, контроль над структурой, в данном случае колоссально важной для Кремля. Что касается всего правительства -я думаю, что значительная часть кадровых перестановок – это некоторая имитация омоложения, освежения, изменения его команды. Они не имеют никакого отношения к функционированию системы, просто один человек меняется на другого. Еще одна часть перестановок – это удаление тех людей, которые выработали свой ресурс: кто-то из них давно просился в отставку, кто-то уже немощен и не может продолжать работать, как раньше. Пока из того, что мы видели, принципиальной оказалась замена министры обороны. С одной стороны, Путин демонстрирует, что военная машина для него важнее, чем гражданская, где все более-менее устоялось и никаких серьезных потрясений не будет. Поэтому он бросает на Минобороны очень эффективного и трудоспособного чиновника, с тем чтобы обеспечивать четкое функционирование ВПК, – уверен политолог Николай Петров.