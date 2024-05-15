Bild: Российские войска зашли в Волчанск с севера 1 15.05.2024, 13:08

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В районе мясокомбината идут бои.

Войска РФ заняли северную часть Волчанска Харьковской области и обходят город с востока, сообщает Bild в среду, 15 мая.

По данным эксперта Bild по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, оккупанты вошли в северную часть Волчанска, в районе мясокомбината идут бои.

Оборону ведут в том числе бойцы «Легиона Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса». При этом войска РФ пытаются обойти город в четырех километрах к востоку, где им, по данным Рёпке, удалось перерезать дорогу из Волчанска в Тихое.

Под городом оккупанты захватили села Плетеневка, Огурцово, Гатище и Бугроватка. При этом Bild подтверждает, что темпы российского продвижения снизились.

Параллельно российские войска наступают на село Липцы, однако там они штурмуют только пехотой, без техники. Оккупантам, по данным аналитика, удалось взять села Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, а также войти в Лукьянцы и Глубокое.

Украинский нардеп Алексей Гончаренко также написал, что россияне занимают позиции на территории Волчанска, город переходит под оккупацию. Некоторые Telegram-каналы со ссылкой на полицейского с Харьковской области Дениса Ярославского пишут, что российские войска уже на улицах Волчанска.

Генштаб ВСУ ночью 15 мая сообщал, что в районах Лукьянцев и Волчанска на Харьковщине ВСУ переместились на более выгодные позиции.